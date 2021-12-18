Легенды цирка. Юрий Никулин. И смех, и боль…
Слышать смех – радость. Вызывать смех – гордость для меня». Именно так говорил великий артист цирка и кино, народный артист СССР Юрий Никулин. 18 декабря весь цирковой мир отмечает его день рождения. И в этом году он особенный – это его вековой юбилей. Каким он был? Что ценил? Ради чего жил и работал? Сегодня о нем рассказывают близкие, друзья и коллеги.
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