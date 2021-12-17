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ООН приняла резолюцию против героизации нацизма

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В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

За – 130
Воздержались – 49
Против – 2 (как обычно за героизацию нацизма выступают США и Украина)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7300851.html
Метки: Нацизм, оон, россия / сша, Украина
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