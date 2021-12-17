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Нашумевший закон о региональной публичной власти: кому и для чего он нужен. Ю. Крупнов. И. Шишкин

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На днях Госдума приняла вызвавший много споров закон о региональной публичной власти. Почему он появился сейчас, а так же кому и для чего он нужен – обсуждают ведущий Игорь Шишкин и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и региональной политики Юрий Крупнов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=llfqbGGSmIA
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