Формализация красных линий России
МИД РФ представил проект соглашения Россия-НАТО, в котором фактически изложены в письменной форме желаемые РФ гарантии безопасности, которые фактически являются тем, что не было сделано при ликвидацией Горбачевым советского блока.
Таким образом, в тексте ниже представлено российское видение текущего состояния отношений РФ и НАТО и желаемый РФ вектор их коррекции в выгодном для себя ключе.
Вопросы двусторонних отношений России с иностранными государствами и региональными объединениями
Отношения Россия-НАТО пребывают в затяжном кризисе. Решения саммита НАТО в Брюсселе 2018 г. подтвердили линию на военно-политическое «сдерживание» России. Продолжен долгосрочный курс на наращивание коалиционных возможностей НАТО по созданию группировок войск и дальнейшему совершенствованию военной инфраструктуры у наших границ.
Идет последовательное усиление военного присутствия и форсированное развитие военной инфраструктуры блока в государствах Восточной Европы и Прибалтики. Значительно возросло количество и интенсивность учений альянса и его стран-членов, для проведения которых в приграничные с Россией регионы перебрасываются дополнительные контингенты военнослужащих и тяжелая военная техника стран НАТО.
К военным мероприятиям альянса все более активно привлекаются Швеция, Финляндия и другие страны-партнеры. Формируются передовые командно-штабные подразделения; принято решение о создании новых объединенных командований коалиционных сил – в г. Норфолк (США) по обеспечению безопасности транспортных коридоров в регионах Северной Атлантики и Арктики, в г. Ульм (ФРГ) по управлению, планированию и логистике в целях организации военных перевозок в Европе. Анонсированы планы Пентагона о передовом складировании военной техники в странах ЦВЕ и Прибалтики. Усилены группировки кораблей, патрулирующих акваторию Балтийского моря. Увеличилось число заходов и продолжительность пребывания в Черном море кораблей ВМС нечерноморских государств альянса, прежде всего США. Натовские ВМС продолжают патрулирование воздушного пространства Прибалтики в усиленном составе, причем вылеты «на перехват» осуществляются и тогда, когда никаких нарушений с российской стороны допущено не было. Развернут комплекс противоракетной обороны в Румынии. Аналогичный объект планируется ввести в строй в 2020 г. в Польше. Особую обеспокоенность вызывают планы постоянного размещения в этой стране военнослужащих США и недавние договоренности об увеличении там американского контингента, что ставит под угрозу Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 г., один из немногих оставшихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность в Европе.
Постепенно, но планомерно разрушается эффективно действовавшая архитектура европейской безопасности и нормы международного права. Отказ от ключевых договоренностей, обеспечивающих военную сдержанность, при молчаливом соглашательстве большинства членов альянса – наглядным примером здесь служит ситуация вокруг ДРСМД – чреват развитием новой гонки вооружений, откатом к принципам эпохи конфронтации.
Разумеется, такие военные приготовления НАТО не могут оставаться без нашей адекватной реакции.
Продолжающееся втягивание в НАТО балканских стран, стремление любой ценой «загнать» их в блок подтверждает неизменность взятого курса на безоглядное расширение своего геополитического пространства. Пренебрежение правовыми нормами и мнением значительной части населения при закрытии вопроса о госнаименовании Северной Македонии, форсирование членства в НАТО Боснии и Герцеговины, создание «армии Косово» при попустительстве «Сил для Косово» лишь усугубляют и так имеющиеся противоречия и серьезно дестабилизируют ситуацию в регионе.
Остается в силе и одностороннее решение НАТО о приостановке практического сотрудничества с Россией по военной и гражданской линиям. При этом страны НАТО не демонстрируют готовности к обсуждению российских предложений по деэскалации напряженности и предотвращению военных инцидентов, переданных им на заседании Совета Россия-НАТО 31 мая 2018 г. Эти предложения включают возобновление диалога по военной линии (начиная с консультаций экспертов) для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России и у наших партнеров; принятие мер по снижению активности военной деятельности вдоль линии непосредственного соприкосновения России и НАТО (Прибалтика, Черное море, Арктика) на основе взаимности; совершенствование механизма предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном пространстве и на море, в первую очередь в Балтийском и Черноморском регионах. Реакции на них со стороны НАТО до сих пор не получено.
Все эти действия чреваты долгосрочными дестабилизирующими последствиями как для региональной, так и для всей евроатлантической безопасности.
Несмотря на недружественные шаги в наш адрес, Россия не намерена втягиваться в навязываемую нам бессмысленную конфронтацию.
По-прежнему твердо исходим из стратегической общности целей со всеми государствами и организациями евроатлантического региона по поддержанию мира и стабильности, противодействию общим угрозам безопасности – международному терроризму, распространению оружия массового уничтожения, наркоторговле, пиратству. По-прежнему убеждены, что реальной альтернативы взаимовыгодному и широкому общеевропейскому сотрудничеству в сфере безопасности на прочной основе международного права не существует.
Позиция России остается неизменной – наша страна готова к развитию отношений с НАТО на основе равноправия в целях укрепления всеобщей безопасности в евроатлантическом регионе. При этом глубина и содержание таких отношений будут зависеть от встречной готовности альянса учитывать законные интересы России.
СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА
Проект
Российская Федерация и государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), далее именуемые Участниками,
подтверждая стремление к улучшению отношений и углублению взаимопонимания;
признавая, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности во взаимозависимом мире необходимо объединение усилий всех Участников;
будучи убежденными в необходимости предотвращения опасной военной деятельности и, таким образом, уменьшения возможности возникновения инцидентов между их вооруженными силами;
отмечая, что интересы безопасности каждого Участника требуют повышения эффективности многостороннего сотрудничества, укрепления стабильности, предсказуемости и транспарентности в военно-политической области;
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора 1997 года, Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 1994 года, Хартии Европейской безопасности 1999 года и Римской декларации «Отношения Россия-НАТО: Новое качество» глав государств и правительств Российской Федерации и государств-членов НАТО 2002 года;
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.
Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Участники обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других Участников.
Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности.
Статья 2
Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Участники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.
Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.
Для поддержания экстренных контактов между Участниками организуются «горячие» телефонные линии.
Статья 3
Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.
Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе).
Статья 4
Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников.
Статья 5
Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других Участников.
Статья 6
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Статья 7
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора.
Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает и не будет толковаться как затрагивающее преимущественную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, а также права и обязательства Участников, вытекающие из Устава ООН.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты его передачи.
Любой Участник настоящего Соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие настоящего Договора прекращается для такого Участника через [30] дней после получения депозитарием указанного уведомления.
Настоящее Соглашение составлено на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу, хранится в архиве депозитария, которым является правительство …
Совершено в [городе …] [ХХ] дня [ХХХ] месяца [20ХХ] года.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/vnesnepoliticeskoe-dos-e/dvustoronnie-otnosenij-rossii-s-inostrannymi-gosudarstvami/rossia-nato/1790803/#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8,%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%20%5B20%D0%A5%D0%A5%5D%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0. – цинк
Выглядит совершенно невероятным, что США на это согласятся (а решения по таким вопросам принимает конечно же не НАТО как организация, а США), так как даже принятие части пунктов из этого соглашение означает, что они признают право России иметь свою сферу влияния, а также сам факт того, что теза "Сфера влияния США – вес мир" ушла в прошлое. Фактически, это означает, что США должны расписаться в том, что их гегемония окончилась.
Поэтому, данное соглашение скорее формализует российские красные линии и служит отправной точкой на случай гипотетического торга в условиях продолжающейся Холодной войны.
Чтобы США согласились принять нечто подобное, как представляется, должен произойти военно-политический кризис, с резким повышением вероятности ядерной войны. Увещевания и вербальные призывы вряд ли возымеют желаемый эффект в силу того, что стороны говорят на разных геостратегических языках.
Ребята дорогие если вы действительно не понимаете что описуете в силу своей законотворческой занятости на пальцах попытаюсь донести. Политика тот же рынок. Любая бумага договора это товар. Вы договор хотите должен быть залог. Купить можно всё взять любой кредит но должен быть поручитель. Кто в любом договоре с НАТО или ЕС выступит поручителем Михаил Го, Анатолий Чё, Борис Ё вам руку на рельсы положит или Анфиса Терешкова поставит ногу. Нет поручителей, договоры ветош. И ваши бомбы и их бомбы не гарантии а всего лишь угрозы. В качестве гарантии может выступать масса коллективного интереса. Есть гарантия что Китай в обозримом будущем не отпустит Тайвань, нет гарантии что архипелаг Сахалина в ближайшее время не пожалуют Японии. Нет в обратном коллективного интереса. Поэтому все ваши бумажные или иные бла бла бла это трёп и его достоверность от Абрамов и Меркелей не зависит.