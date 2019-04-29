Красное знамя и рейдерский захват памяти

Больше, чем просто праздник в современной РФ, но одна из тех – на сей раз без доли издёвки и комикования, не место для них, духовных скреп, которые не дают разойтись по швам государству и обществу. Всеохватный, ибо «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», День Победы дает массам то, чего так мало они видят в реальности: чувство не казенного единства, веру в то, что потомки, как и деды и прадеды до них, способны на подвиг, на отвагу, на гордость, которая ни от каких испытаний не преломится.

Но, кроме этого, будет ещё Дата. Событие. По-хорошему, то их должно быть две, но, будем откровенны, День международной солидарности трудящихся не вызывает в сердцах граждан России такого глубокого отклика, такой остроты и силы переживания, как 9 мая, День Победы.

Близятся ко всеобщей радости подуставшего от рабочих будней народа майские праздники . Будут первые выезды на природу, будут встречи с друзьями, будут туристические поездки под иные, затопленные солнцем небеса, или прогулки по нашим улицам с ещё только недавно пробившейся первой, нежно зелёной листвой на деревьях.



Отсюда это пресловутое «Можем повторить!» – это не угроза кому-либо, тем более не желание новой мировой войны с многомиллионными жертвами, но эдакое самовнушение, попытка самих себя убедить, что ещё порох в пороховницах народной души, что мы ещё не полностью, не до конца утратили то, что имели в годы славы, величия и справедливости.



Можем повторить! Ну, можем ведь!? Ещё можем…? Вот что такое сейчас 9-е мая для подавляющего большинства жителей России. Победа – это отдушина, Победа – это глоток, и в самом деле со слезами на глазах, нашего ало-золотого прошлого, когда не было таких крепостей, который бы мы не брали. Глоток – а потом назад – в стабильность.

РФ есть страна победившей приватизации. Она – главный камень в её основании. Это то, что не подлежит пересмотру. Выше, чем любой закон, выше, чем Конституция. Именно ради неё, вопреки воле миллионов, распилили Державу. Ради того, чтобы расхватать, разделить и навеки закрепить за собой советские недра, советскую землю, и, конечно же, советские заводы и фабрики.



Всё это, всё что по мыслям и пониманию архитекторов перестройки и докторов шоковой терапии составляло народное богатство, всё, из чего можно было выкачивать деньги — перешло из “неэффективных” государственных и общественных рук в иные, в высшей степени заинтересованные и чудовищно цепкие руки. Но в угаре того дележа кое о чём грабители позабыли.



В их головы попросту не пришло, что не только лишь материальное составляет достояние страны, что есть и иные вещи: есть память, есть подвиг – та всеобщая святыня, которая дорога каждому. Но раз дорога, значит и за неё можно заставить платить! За прошлое, за возможность приобщиться к ушедшему величию и славе.



Если можно приватизировать построенные чужими руками и умом предприятия, то почему нельзя попытаться приватизировать и выстраданную и выбитую в рукопашной у самой истории Победу? И они попытались…

Примеров найти можно много. Ретушируются (это теми то людьми, которые языки в 90-е стерли, клеймя советскую цензуру) символы, смыслы, факты. Можно припомнить не столь давний издевательский парад “реконструкторов” из Российского Военно-Исторического общества с орлами на боевой технике времён Великой Отечественной.



При том, что золотое правило всякого историка, всякого, кто пытается воссоздать прошлое – ничего от себя! Даже если нет источников, стараться не домысливать, не наделить прошлое несвойственными ему чертами, не исказить, признать, что чего-то не знаешь, но не подделывать! А уж здесь-то источники были – и ничто, кроме политического заказа, не мешало сделать точную и корректную реконструкцию.

Или вот, мавзолей Ленина. Гордый, гранитный – снова и снова скрываемый пошлой и дрянной фанерой. Можно даже сделать вид, показав полную историческую безграмотность, что Ленин к Победе отношения не имеет – умер, дескать, ещё в 1924 – а то, что именно Советская Россия, порождённая волей Революции, волей народов – и волей и умом Ленина и была тем, кто победил, а прежняя Россия проиграла все свои последние войны – на это можно закрыть глаза.



Но именно с трибуны Мавзолея принимали парад Победы в 1945. На нём стоял верховный главнокомандующий – генералиссимус Сталин, к подножию Мавзолея были брошены штандарты побеждённого нацизма. На Мавзолей смотрели те, кто чеканил шаг по брусчатке с той же решимостью, с какой форсировал Днепр и Одер.

И пусть народ придумывает печальные шутки, в духе перепевки поэтической классики – Песни о буревестнике: «Храбрый Путин робко прячет Мавзолей в фанерный короб,” – год от года не меняется ничего. Потому это тоже знак.



Сокрытие мавзолея в ходе праздничных мероприятий – это символический акт отрицания всей Советской истории, того, что дала трудовому народу Советская власть и за что советские люди готовы были отдать свою жизнь. Не советская, не народная, не общая Победа – победа приватизированная.

В этом же ряду и доска Маннергейму – повешенная без спроса, снятая без извинений – просто отложенная до лучших времён. Всё это – декоммунизация по принципу два шага вперёд, один – назад. Медленная, ползучая.



Иные может и хотели бы как на Украине – резко и сплеча, да страшновато, а главное – ведь понятно же на самом деле, что нельзя отказаться и предать анафеме всё советское, не отказавшись от величайшей победы Союза. А отказываться не хочется – хочется монетизировать. Хочется прикрывать ею, как прикрыли Мавзолей дешёвыми декорациями, подлости и позоры дня сегодняшнего.

А теперь вот отличился Бессмертный полк. Организаторы акции подписали соглашение о единых принципах проведения шествия 9 мая, в числе которых и такой: не приносить красные знамена и портреты Сталина. Следующим образом об этом высказался 19 апреля координатор акции в Екатеринбурге Валерий Басай:

«Нужно особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени — красных флагов — и портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны».

По мнению организатора, если человек идет с портретом не своего родственника, а «чужого для него» маршала военного времени, то это можно расценить как нарушение принципа «без политики, без рекламы».

Но позвольте, господа! Но что такое вообще «Бессмертный полк»? В чем его суть и идея? Автору этих строк представляется, что все эти многотысячные шествия с фотографиями – это попытка общими усилиями поддержать, сохранить, раздуть пламень всенародной памяти.



Не личной а именно одной на всех – как и сама Победа. В индивидуальном порядке чтить своего предка вполне можно и в родственно-семейном кругу: посещая и приводя в порядок могилу, рассказывая детям о том, за что получена та или другая медаль, хранящаяся среди фамильных реликвий, опрокидывая поминальную стопку.



Не так – в случае с Бессмертным полком, где каждый индивидуальный вклад – это кирпичик в общем здании, где на вершине цель: не забыть ни при каких обстоятельствах кто и за что дрался с врагом, что значила тогда, в 1945, и теперь, десятилетия спустя, когда всё меньше и меньше живых участников и даже свидетелей, но всё равно, эта Победа.



Бессмертный полк – не просто шествие, не просто такая вот общая майская прогулка по городам и весям – суть акции в том, что это должна быть ожившая колонна ушедших героев, будто рука об руку идущих с потомками, победивших не только чуму фашизма, но и безжалостные годы и самую смерть, победивших время, перешагнувших, как через колючую проволоку, через риск забвения – и идущих парадным строем в вечность. И здесь – запрещают красное знамя?

Но стоит ли удивляться? Выросшую из народа идею успешно приватизировали – и не просто приватизировали, но и символически это оформили. Как многие знают Бессмертный полк появился в 2011 году, он был создан в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.



Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы.



Некоторое время так оно и было. Полк ширился, идея разлеталась по стране, она собирала огромное число людей – и, конечно, была замечена властью, чья главная цель и сверхзадача – увидеть ценное и присвоить его. 9 мая 2015 Полк в составе почти полумиллиона человек прошёл по Москве вместе с президентом. А потом…

В конце мая 2015 года основатели движения «Бессмертный полк» опубликовали открытое письмо к Владимиру Путину, в котором сообщили о появлении предложений к членам движения от представителей из Общественной Палаты и ОНФ работать координаторами, но уже «на окладе, с записью в трудовой книжке, под опекой данных структур», что влечет за собой формализацию движения.



По словам Сергея Лапенкова, из «низовой, народной инициативы» хотят сделать подотчётную организацию, а предстоящий съезд как раз призван подготовить для неё площадку: «Наши координаторы не хотят участвовать в политике, но перед ними выбор: они опасаются, что, если они не поедут на эти съезды, потом у них могут возникнуть проблемы с проведением акций на 9 Мая». Вот что за люди? Бабла не хотят! Покровителей высоких не хотят! Хотят сохранить чистую совесть! Не нужны такие!

И вот молниеносно в июне 2015 года была создана по инициативе Николая Земцова (в 2013 году исключенного из рядов Бессмертного полка общим решением координаторов за нарушение Устава), ОНФ и Общественной палаты РФ новая структура — ООД “Бессмертный полк России”. Ничего необычного – просто рейдерский захват – классика жанра. Пусть теперь и не какого-нибудь производства, фирмы, или помещения, а памяти. Так что теперь организаций у Полка две – и нетрудно понять какую больше любят властьпредержащие.

Зайдите на сайт нового Полка https://polkrf.ru/ — и вы увидите крупно и наглядно знак приватизаторов. Орден красной звезды, но только из него вымаран советский солдат в будённовке, вымарана надпись “Пролетарии всех стран – соединяйтесь!”, слово СССР, серп и молот.



Их место занял уроженец Каппадокии Георгий, именующийся в церковной традиции Победоносцем. И не важно, что никогда советские бойцы, красноармейцы не сражались под таким знаком, не важно, что среди них были сотни тысяч, миллионы убеждённых коммунистов, множество атеистов, представителей других религий и конфессий – а ведь даже в царские времена инородцам и иноверцам разрешали присягать по своему обычаю.



Вот оно, тавро власти на лоб чтящего предков общества – велено помнить не то, что было, а то, что положено! Не Георгий копьём проткнул немецкого орла, а советский парень – комсомолец в будённовке, не РФ и не абстрактная “вечная историческая Россия” дошла до Берлина, а сталинский Советский Союз.



Но вот вам пустышка, фейк, подделка, втискиваемая с поражающей воображение наглостью на место оригинала.

Знаете, что он мне напоминает? В Западной Германии после войны, в 1957, появилась специальная денацифицированная версия Железного креста.



Во времена Третьего Рейха, естественно, на них, равно как и на другие награды, наносилась государственная символика – свастика. В ФРГ она стала вне закона, но ветераны-орденоносцы могут обменять ставшую неполиткорректной версию на ту, где свастика заменена дубовой ветвью (по образцу Железных крестов наполеоновский времён, вручавшихся в кампанию 1813). Что до оригиналов, то их ношение, продажа или иное использование юридически запрещено.



Это – проигравшие. Фашисты. Те, кто дрался на стороне Гитлера. Да, и сражаясь за неправое дело можно проявлять отвагу – и спорный вопрос, верно или неверно решили в руководстве новой, федеративной Германии, дозволив сохранять об этом память, пускай и в смягчённой, приведённой в соответствие с нормами времени образом.

Но у нас когда успел вступить в силу закон о декоммунизации? Кто вообще в итоге победил, если нет разницы между тем, как поступили с инсигниями той и другой стороны? Вы скажете, автор передёргивает? Нет! Если только самую малость опережает события!



Если нельзя являться с красным знаменем, то до запрета на боевые награды с советской символикой остался один шаг. И будут те же «аргументы» – не надо рекламы, не надо политических спекуляций. Уберите эти свои серпы и молоты! Не надо вдумываться – надо маршировать.



А, между тем, война – это не просто борьба за индивидуальное выживание. Тогда самая эффективная стратегия была бы – каждый сам за себя, или вовсе сотрудничество с противником.

Государства сражаются за земли и ресурсы, но люди идут на смерть во имя принципов. А в той грандиозной схватке, которой была Великая Отечественная, это было важно и ясно обеим сторонам больше, чем когда бы то ни было. Франц Гальдер, начальник штаба сухопутных войск вермахта, записал в марте 1941 со слов Гитлера: »



Предстоящая кампания — это нечто большее, чем просто вооруженная борьба — это конфликт двух мировоззрений».



Не только лишь Германия шла войной на Россию – между нашими странами и прежде бывали конфликты, из которых к тому моменту крупнейшим была Первая мировая война, но никогда и близко не было того накала, той ярости, той концентрации всех сил и всей воли, как в 1941-1945, когда фашизм шёл истреблять коммунизм – глобальную свою антитезу. Расистская, шовнистическая, иерархическая система, где одним народам вменялось в должное повелевать и эксплуатировать, а другим – служить питательным субстратом для первых, атаковала страну всенародного равенства и братства.

Это – не просто слова. Допустить это – значит опошлить, в самом главном оболгать Победу. Знамёна были бы кусками материи, а медали – металлическими побрякушками, навроде броши, ради которых никому не придёт в голову рисковать головой, если бы за ними не стояло идейное содержание. И именно его силятся не пропустить на шествие, а главное – в головы людские, те подлецы, которые считают, что могут приватизировать народную гордость и память.

А что сказали бы сами те, ушедшие в бессмертие, если бы им предложили: «Откажитесь от красного знамени?». Один, однозначный был бы их ответ – нет! Ведь это – измена, предательство. Главный символ армии – её знамя. Вокруг знамени формируется часть. Утрата знамени – позор.



При утрате знамени командир части и непосредственные виновные в этом подлежали суду. Захват вражеских флагов – успех, достойный награды. Знамя целуют во время присяги. За знаменем поднимаются в атаку. Жертвуют собой, чтобы вырвать знамя из рук противника – и нет лучше свидетельства Победы, чем собственный стяг, водруженный в центре вражеского логова.



Знамя Победы, взвившееся над Рейхстагом, стало общим символом для всей Красной армии, для всех наших солдат, как выживших, дошедших, так и с честью отдавших свою жизнь во имя Отечества. Оно сконцентрировало в себе славу всех наших знамён, оно стало конкретным знаком-воплощением торжества советского народа в Великой Отечественной.



Это нашло отражение даже в законе — установлено, что: «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России».

Вот так! Вот что такое – красное знамя Победы. Его, это знамя, выбеленное солнцем в походах и вновь обретшее яркий кумач, пропитавшись кровью погибших, не смогли вырвать из наших рук враги, как бешено не рвали.



Так неужели мы позволим тихо его приватизировать, а по сути, украсть, спереть, подменив муляжом, у нас Победу? Нет! Никогда! Ни за что! Всех и каждого призываю: на какую бы акцию 9 мая вы ни шли – берите с собой красный стяг! Нет его – просто кусок алой материи, на котором как сумеете изобразите золотые серп и молот.



И если какая-то гнида попробует отнять его у вас – ни при каких обстоятельствах не отдавайте! Деритесь! Бейте врага в рыло без жалости и предисловий, потому что перед вами – фашист, в какой бы одёжке он ни был. Всей силою, всей душой и сердцем ломите, как это делали фронтовики!



Будем биться, будем рвать зубами, но сохраним память, совесть и честь! Иначе недостойны мы стоять даже с тенями победителей в одной колонне…



Иван Мизеров



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