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Разговор с учёным. 3D-биопечать: можно ли напечатать живого человека?

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В гостях у проекта «Время – вперёд!» молодой учёный Николай Захаров, который решает фундаментальные задачи в области создания 3D-биопечати на основе гидрогелей. Разработанные им экспериментальные методики и устройства внесли весомый вклад в развитие фундаментальных основ диагностики и управления нестационарными процессами тепло- и массопереноса применительно к системам 3D-биопечати на основе гелевых материалов. Поговорим о том, что такое биопечать, когда ждать полноценных напечатанных органов человека и о том стоит ли российской молодёжи идти в науку.

Суть исследований Н.Захарова кратко: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=41740&utm_source=vk&utm_medium=mirea&utm_campaign=news

Сайт РТУ МИРЭА: https://www.mirea.ru/
Сайт МПУ: https://mospolytech.ru/

***
00:00 Вступление
00:47 Н.Захаров о себе
02:27 Что такое биопечать
04:36 Как продвинулась наука
08:05 Что такое гель для биопечати
11:11 Над чем работает Н.Захаров
14:41 Что печатают в России
17:43 Когда начнут печатать органы людей?
18:41 Печать на МКС
19:50 Охота за мозгами
22:54 Нужно ли молодёжи идти в науку

***

Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lk1abNfcOuI
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