Сложно быть учёным в России, но знания и будущее стоят этих сложностей.

На днях, я посмотрел документальный фильм "Вояджер: дальше планет".

Во-первых, о самом фильме я не буду подробно рассказывать, скажу лишь — обязательно посмотрите его.

В этой статье мне очень хочется донести мысль, которая засела в моей голове уже давно и которая вспыхнула с новой силой после просмотра этого фильма.

Пообщавшись с некоторыми людьми, которые также посмотрели этот фильм, я наткнулся, как мне показалось на непонимание сути. Ну или я так понимаю для себя подобные проекты. Практически каждый сказал, что ему не хватало технических деталей.

Лучше бы больше времени уделили рассказам об устройстве аппаратов или их орбитах.

Но ведь это популяризаторский фильм. Это реклама науки. И реклама просто потрясающая!

Все эти старики с глазами на мокром месте во время рассказа об аппаратах, ими некогда создаваемых в откровенно непростых условиях и которые они очеловечивали, описание эмоций, сложностей работы, гениальности и самоотверженности людей, причастных к подобного рода проектам — всё это в купе с отличным музыкальным сопровождением и совершенно уникальными кадрами, на чём делается отдельный закономерный акцент, заставляет подступать к горлу ком и восхищаться этой работой. Ты хочешь быть причастным к чему-то подобному, глядя на искренний восторг людей, положивших жизнь на то, что навсегда останется в истории человечества. Функция подобных фильмов — вызывать положительные эмоции, снимать вопрос "зачем?". Даже так — снимать необходимость задавать этот вопрос.

Возможно это звучит слишком меркантильно, но если задуматься, то человек — существо, которое в основном воспринимает окружающий мир эмоциями, если можно так выразиться. Почему у NASA гигантский бюджет? Да потому что среднестатистический американский житель положительно относится к подобного рода тратам государства, в котором живёт и платит налоги.

И если в данном случае показали реальных учёных и инженеров, то на этом не заканчивается культивирование образа американского исследователя.

Сейчас многие могут со мной не согласится, сказав, например, что я притягиваю факты, но подумайте вот над чем: в любом американском научно-фантастическом фильме, если речь идёт об учёном "с тремя научными степенями по физике", то это либо милая, наивная, при этом сексуальная, молодая девушка, как, например, Джоди Фостер в фильме 1997 года "Контакт" (ну люблю я этот фильм), либо всё то же самое, но в отношении мужчины. А для подростков поглупее есть вселенные комиксов, где образы учёных и гениев отводятся, например, Натали Портман или Роберту Дауни Младшему. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть — я сам обожаю фильмы по комиксам. И вот вы, будучи двенадцатилетним подростком, видите, что став учёным, вы получаете свободу в плане отсутствия офисной скукотищи, а бонусом в вас влюбляется либо Крис Хэмсворт, либо Гвинет Пэлтроу. Да, умалчивается наличие рутины, тяжёлого труда и десятков лет бесконечной учёбы. Но ведь никто не говорит, что все кругом должны стать учёными — останутся лишь те, кому эта деятельность действительно придётся по душе, а главное, чтобы кандидатов на входе было как можно больше. На этот счёт можно дискутировать и я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, но ведь нельзя отрицать очевидного — в Америке научная деятельность очень качественно популяризируется для людей всех возрастов. Один из последних примеров — сериал "Теория большого взрыва". Фриковатые ботаники имеют очень интересные жизни, заполучают красивых девушек (вот только не надо сейчас раздувать что-то вроде "да где они там красивые?" — важен сам посыл) и вообще у них всё неплохо. Белорусская (у нас одна история) адаптация этого сериала под названием "Теоретики" — полнейший провал! Мы просто не умеем красиво показать образ учёного. Актёры абсолютно не понимают, что, кого и как им нужно показать в кадре. Зато "Букины", адаптация американского "Счастливы и с детьми", являются мега популярным, так как жизнь идиотов нам понятна и близка.

Затащить молодёжь в науку в России очень тяжело. Те, кто приходят, очень быстро разочаровываются и я не могу их винить, ведь действительно, они не должны тратить свою жизнь на абсолютно неблагодарное дело, на которое нет спроса. А те, кто должны учить и воспитывать молодых, профессоры, это вообще отдельный разговор.

Все бонусы от занятия наукой в абсолютном своём большинстве являются скрытыми и нужно серьёзное усилие, чтобы их увидеть и оценить.

Популяризация в России есть

И группам энтузиастов приходится буквально прорываться под шквальным огнём мракобесов. Так, фонд "Династия" напора не выдержал. Эстафету перенял фонд "Эволюция". Ребята с портала "Антропогенез.ру" просто молодцы. В эту субботу, кстати, прошёл уже пятый форум "Учёные против мифов", где каждый раз выступают с докладами лучшие популяризаторы России.

Проблема в нас

Из-за огромного количества проблем в основном политического характера в нашей стране сегодня, когда ты говоришь, что занимаешься наукой, у абсолютного большинства обывателей это вызывает либо жалость к тебе, либо вообще смех, так как считается, что что-то не так с тобой.

Суеверия, рептилоиды, гомеопатия и всё остальное — результат провала в образовании на протяжении последних нескольких десятков лет. Проблема сидит очень глубоко, вплоть до того, что откровенные идиоты засели в руководстве предприятий, ВУЗов, НИИ, РАН и страны в целом. У меня нет ответа на вопрос "что делать?". Может быть для начала работать? Только и слышу кругом "совок", "мне нужно семью кормить", "я никому ничего не должен", "вот бы в SpaceX работать, а у нас нечего ловить" и т.д. Да, совок, да, нужно кормить и да, ничего вы никому не должны, но это эгоизм. Именно эгоизм. Вы оправдываете своё бездействие "высокими мотивами". Сегодня вы "накормили" семью, но что им делать, когда вас не станет? Вы ничего не сделали для того, чтобы создать для них комфортные условия в будущем. Или может быть вам кто-то должен что-то создавать? Хотите уехать в другую страну? А там для вас должны были создавать условия? Я понимаю, что это разговоры на уровне кухонных, поэтому и развивать их не хочу.

А вот ещё один вопрос — прийти на готовое проще, но вы уверены, что справитесь и просто подойдёте по уровню квалификации для SpaceX? Вы готовы впахивать, как проклятый? А не обманываете ли вы себя? Или почему бы не поставить целью создать свой SpaceX, с возвращаемыми ступенями РН и марсианской программой?

п.с.

Повторюсь, что никого не хотел обидеть, а, напротив, мотивировать на то, чтобы не улынивать от сложной работы, в поисках лёгких путей, при этом, ругая и обвиняя всех, кроме себя в том, что всё кругом плохо!

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/slojno-byt-uchenym-v-rossii-no-znaniia-i-buduscee-stoiat-etih-slojnostei-59ecc8b68c8be3812dad27fa