Альтернатива Бухарина: был ли у второй путь у СССР? Евгений Спицын
Из Савла в Павла. Была ли “бухаринская альтернатива”? Кем был Николай Бухарин – кровавым пголитиком или невинной жертвой? Какова была его роль в революции, и какие задачи в партии он выполнял? В чём был главный спорт между Сталиным и Бухариным? Какой план на Россию был у Бухарина? Об этом говорит историк Евгений Спицын. Ведущий – автор программы “Исторический клуб” Игорь Шишкин.
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