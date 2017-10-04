Развенчание мифа о „русском патриоте” Н.И. Бухарине

15 марта 1938 года после процесса по делу «правотроцкистского антисоветского блока» были расстреляны А.И. Рыков и Н.И. Бухарин. На суде они плакали и каялись, они искренне полагали, что «так нужно для успеха борьбы с мировым империализмом» и «раскольником Троцким», которого они в свое время предали, перейдя на сторону Сталина во внутрипартийной борьбе.

В мартовские иды 15 марта в 44 году до н.э. в Риме был убит Гай Юлий Цезарь, выдающийся полководец и государственный деятель, чья работоспособность и интеллект вошли в поговорку. В помещении для заседаний сената, около театра Помпея вокруг него толпилось во время покушения 60 человек, видимо боясь в меньшем количестве не осуществить задуманное.



Затихнув и затаившись сначала во время процесса над Зиновьевым и Каменевым, а затем, когда был суд над Пятаковым и Радеком, Бухарин и Рыков искренне вначале полагали, что про них забудут, а потом, после вынесения приговора, что их за «правильное поведение и публичное покаяние» помилуют. Не помиловали.

В приложении «Eх libris Независимой Газеты» от 2 июля 1998 года была опубликована большая статья Александра Рослякова «Раскрытый заговор» с подзаголовком «Бухарин был расстрелян небезвинно». Статья восстанавливает полностью судебный процесс 2—13 марта 1938 года по делу Бухарина, Рыкова, Ягоды и других.



Естественно, данная статья была раскритикована либералами, вызвав бурю гнева, в т.ч. профессором РГГУ Агдасом Бургановым и историком Р. Медведевым, письма которых были затем опубликованы в газете. Кто же такой Н.И. Бухарин и за что он был приговорён к расстрелу?

В 1988 году советские либералы торжественно отметили столетие со дня рождения Николая Ивановича Бухарина, расстрелянного в 1938 году как враг народа и теперь реабилитированного.



В изданном по этому поводу сборнике научных докладов о деятельности Бухарина и воспоминаний о нём говорилось, что его жизнь была без остатка отдана делу пролетарской революции и его имя навечно вписано в историю строительства социализма в нашей стране и в историю международного коммунистического движения.



Отмечались его открытость, простота, искренность и другие человеческие качества, которые сделали его, по словам Ленина, любимцем партии — в дополнение к тому, что он в течение пяти лет был её главным идеологом и теоретиком. В качестве главной заслуги Бухарина преподносилась его концепция такого гуманного пути строительства социализма, при котором, как и учил Ленин, противоречия между классами будут смягчаться, а не переходить в конфликты, разрешающиеся уничтожением противников.



Эта концепция рассматривалась как альтернатива сталинской теории построения социализма, исходившая из той предпосылки, что классовая борьба по мере приближения к социализму будет обостряться.

Несомненно, Бухарин — ключевая фигура для понимания того, что происходило в Советской России в 20 — 30-е годы, да и для осмысления происшедшего в 80 — 90-е. Но насколько справедлив приведённый выше панегирик? Cначала ознакомимся с краткой официальной биографией Бухарина.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ Н.И.БУХАРИНА

Николай Иванович Бухарин (09.10.1988 — 15.03.1938) родился в семье школьного учителя. С 1893 жил в Кишинёве, где отец работал податным инспектором.

После окончания гимназии учился на экономическом отделении юридического факультета Московского университета (в 1911 году исключён за участие в революционной деятельности). Во время революции 1905 — 1907 годов совместно со своим лучшим другом Ильёй Эренбургом принимал активное участие в студенческих демонстрациях, организованных студентами Московского университета. В 1906 году вступил в РСДРП, примкнув к большевикам. В 1908 — 1910 — член Московского комитета РСДРП, вёл работу в профсоюзах.

В июне 1911 арестован и сослан на 3 года в Онегу (Архангельская губерния), в том же году бежал из ссылки и нелегально выехал в Ганновер, потом в Австро-Венгрию.

За границей Бухарин познакомился с Лениным, с которым впоследствии поддерживал дружеские отношения. В Вене он также встретился со Сталиным, которому помогал в работе с немецкоязычными источниками при подготовке статьи «Марксизм и национальный вопрос».



В эмиграции продолжал заниматься самообразованием, изучая сочинения как основателей марксизма и социалистов-утопистов, так и своих современников. Особенно сильное влияние на формирование взглядов Бухарина оказал А.А. Богданов (настоящая фамилия — Малиновский, российский учёный-энциклопедист, революционный деятель, врач, мыслитель-утопист, писатель-фантаст, один из крупнейших идеологов социализма, годы жизни: 1873 — 1928).

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, арестован властями Австро-Венгрии по подозрению в шпионаже и выслан в Швейцарию. С 1914 году жил в Лондоне, с 1915 года — в Стокгольме. В апреле 1916 -го выслан из Стокгольма, жил в Христиании (Осло), Копенгагене, с октября 1916-го — в Нью-Йорке (США), где познакомился с Львом Троцким и Александрой Коллонтай и редактировал (с января 1917-го) вместе с Троцким журнал «Новый мир».

После Февральской революции 1917 года Бухарин принял решение о возвращении на Родину, однако вернулся в Россию только в мае 1917 года, поскольку был арестован в Японии, через территорию которой возвращался. Во Владивостоке был арестован местными властями за агитацию среди солдат и матросов.

В 1919 году вместе с Евгением Преображенским написал популярную, но довольно доктринерскую «Азбуку коммунизма», ставшую настольным учебником для молодых членов партии. При жизни Ленина Бухарин часто занимал ультралевые, ультиматистские и идеалистические позиции: во время Брест-Литовских переговоров выступил за революционную войну и организовал фракцию «левых» коммунистов; на Третьем Конгрессе Коминтерна защищал мнение, что поскольку капитализм себя исчерпал, победа может быть достигнута «через безостановочное революционное наступление». В.И. Ленин говорил о нём:

«….его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нём есть нечто схоластическое…»

После смерти Ленина Бухарин перешёл резко направо. В это время он разработал теорию «социализма в одной стране» и теорию постепенного перерастания кулака в социализм, обратившись к зажиточным крестьянам с кличем:

«Обогащайтесь!» (как похоже на лозунг другого политического деятеля 1990-ых — наше прим.)

В 1919 — 1929 годах — член Исполкома Коминтерна. В 1929 году Сталин повернул оружие против правой оппозиции; Бухарина сместили с Политбюро и из Исполкома Коминтерна. После нескольких покаяний и лет «работы в просвещении» в 1934 году Бухарин был назначен редактором «Известий».

В 1934 — 1937 годах — редактор «Известий». В 1936 году редактировал Конституцию. В 1929 — 1932 года — член Президиума ВСНХ СССР, затем член коллегии Наркомтяжпрома. Член ЦК партии в 1917 — 1934 годах (кандидат в 1934 — 1937 гг.). Член Политбюро ЦК в 1924 — 1929 годах (кандидат в 1919 — 1924 гг.).

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Был арестован в феврале 1937 года и приговорён к расстрелу в последнем из трёх громких Московских Процессов в марте 1938 года; посмертно реабилитирован в 1988 году (комиссией А.Яковлева при Горбачёве).

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ХХ ВЕКЕ

В статье «История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной» (http://inance.ru/2017/07/rus-20-vek/) мы довольно подробно остановились на том, что история России ХХ века — это, во многом, история одной партии, что история развития внутренней жизни партии (независимо от её названия) есть история борьбы и разгрома одних групп внутри партии — «экономистов», большевиков, меньшевиков, троцкистов, бухаринцев, национал-уклонистов — другими. Напомним некоторые этапы развития Русской цивилизации, имеющие отношение к Н.И.Бухарину.

Октябрь 1917 — январь 1924

Формой правления в этот периода была номинально — власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, но фактически — в её основе диктатура партий — РСДРП (б) (тактический союз большевиков и истинных марксистов-троцкистов) и левых эсеров. В партийном руководстве сильны позиции масонской периферии.

Идеологией становится материалистический атеизм марксизма.

Главные события этого периода:



Октябрьская революция большевиков в союзе с троцкистами (http://inance.ru/2015/11/oktyabrskya-revolutsiya/ и http://inance.ru/2016/11/1917-revolution-2017/).



Создание СССР (http://inance.ru/2016/01/cccp/).



Ликвидация Временного правительства буржуазных либерал-демократов и многопартийного либерализма.



Начало слома старого госаппарата и строительство нового.



Ликвидация сословной бюрократии.



Обращение В.И.Ленина ко всем членам партии — выйти из масонских лож.



Избрание патриарха РПЦ (04.12.1917 патриархом избран Тихон) и новое противостояние духовной и светской власти.



Отделение церкви от государства (Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918).



Запуск программы Ликвидации безграмотности среди населения.



Действующие социальные группы на этом этапе:



Большевики в союзе с истинными марксистами-троцкистами, которые были представлены в различных политических группировках.



В «политическую» тень ушли:



Знахари,



монархисты,



иерархи РПЦ



либерал-демократы.



Дееспособность вновь создаваемого госаппарата — низкая вследствие отсутствия квалифицированных кадров и саботажа старых. Тем не менее она растёт, что имеет следствием победу в гражданской войне и постепенное восстановление хозяйства.

Главными угрозами Русской цивилизации на этом этапе становятся:



Курс на мировую социалистическую революцию.



Гражданская война.



Развал экономики России.



После победы Октябрьской революции 1917 года в России образовалось Советское правительство во главе с В.И. Лениным, которое немедленно приступило к осуществлению обширной программы политических, экономических и социальных преобразований.

После Гражданской войны

После окончания Гражданской войны возникла настоятельная потребность в пересмотре государственной политики во всех областях. Началом перехода к новой экономической политике (НЭПу) стал X съезд РКП (б), проходивший в марте 1921 года.

В этот период кризисные явления распространились и на партию. Это проявилось в острых разногласиях, расколовших РКП(б) по вопросу об отношении к профсоюзам, об их роли в государстве диктатуры пролетариата. Впервые в истории партии выборы делегатов на X съезд (1921 год) проходили по фракционным платформам, среди которых были «платформа десяти» (В. Ленин, Г. Зиновьев и др.), платформа Л. Троцкого, платформа «рабочей оппозиции» (А. Шляпников, А. Коллонтай, С. Медведев и др.), платформа группы «децистов» (Т. Сапронов, Н. Осинский и др.), «буферная платформа» Н. Бухарина.

Владимир Ильич Ленин выступил с резолюцией «О единстве партии», провозгласив, что единство партии есть нерушимый закон партийной жизни». В резолюции было предложено немедленно распустить все группировки, созданные на самостоятельных платформах, и запрещено впредь создавать какие-либо фракции. Невыполнение этого каралось безусловным и немедленным исключением из рядов партии.

Тем не менее на протяжении 1920-х —1930-х годов, внутрипартийная борьба в РКП(б) занимала одно из важных мест в политической жизни Советского государства. Вопросы о путях и методах развития страны и построения социализма, о роли и месте партии в обществе, о принципах партийного строительства вызывали острые внутрипартийные дискуссии. Различные подходы к решению данных вопросов являлись причиной формирования оппозиционных фракций и блоков в РКП(б).

Идеология оппозиции — масонство

После Октябрьской революции верхушка масонского куста оказалась в эмиграции. Но корни его остались в России. И эти корни не могли не дать новых ростков. Однако говоря о советском масонстве, не следует забывать, что, прикрываясь высокими идеалами свободы, равенства и братства, советские и постсоветские масоны лишь выполняли распоряжения руководящих и контролирующих органов. Новый центр был ещё более законспирированным, чем прежний.



Первоначально его основу составляли зиновьевцы. Понятно теперь, почему Зиновьев заблокировал принятие 22-го пункта устава Коминтерна? Однако с падением влияния зиновьевцев в партии большинство переходило к так называемым «правым уклонистам» — Бухарину, Рыкову и Томскому. Тем не менее, вступая в непримиримую полемику на трибуне съездов, конференций и пленумов, как зиновьевцы, так и бухаринцы, во мраке лож сохраняли взаимное согласие. Если остановиться на возникновении и развитии организации «правых», то её деятельность можно разбить на три этапа.

Первый этап — это 1924—27 годы, когда зародилась организация правых в виде школки Бухарина, с одной стороны, и в виде известных тред-юнионистски настроенных кадров профсоюзников, возглавляемых Томским, — с другой. Впоследствии они превратились в одну из основных и главных частей организации правых.

Второй этап — 1927—30 годы, когда к школке Бухарина, к профсоюзникам потянулись все правооппортунистические группы, возглавляемые Рыковым в советском аппарате, Томским — в профсоюзном, Углановым — в московской партийной организации. Все вместе они к июньскому пленуму ЦК 1928 года образовали вполне сколоченную фракцию со своей платформой, внутрифракционной дисциплиной и своим централизованным руководством.

Наконец, третий этап — это 1930—37 годы, когда организация правых уходит в подполье, отказывается от открытого отстаивания своих взглядов и постепенно скатывается к тактике террора, к организации повстанчества в деревне, к организации забастовок и, наконец, к диверсионной и вредительской деятельности в народном хозяйстве.

Правда фолианта «Судебный отчёт»

Как мы писали выше, что А.Росляковым написана статья «Раскрытый заговор. Бухарин был расстрелян небезвинно. — «Ex libris НГ», 1998, № 25, июль, в основе которой — данные вышедшего в свет толстого, почти семисотстраничного, фолианта «Судебный отчёт». А выпустил эту книгу поэт Сергей Алиханов. История этого издания слегка напоминает детектив.



Бухаринский процесс был открытым, в том числе и для западной прессы; частично его материалы печатались и в нашей. Но дело до того объёмное, сложное (обвиняемых по нему — 21 человек), что доныне для широкой публики оно — белое пятно. Хотя и получила наибольшее хождение гипотеза, что процесс был сфабрикован, и комиссия Яковлева всех осуждённых по нему, за исключением Ягоды, оправдала ещё в 1988 году. Но на основании чего — этого опять же не узнал никто.

А в 38-м, после завершения суда приговором 18-и центральных «сопроцессников» к расстрелу, его стенограмма была размножена и разослана по управлениям НКВД страны для ознакомления. Однако затем наши секретоманы издали циркуляр: вернуть все номерные экземпляры в центр, а в отдалённых точках уничтожить.

Но нашёлся храбрец, который сохранил свой экземпляр — и уже на старости поведал о своём поступке внуку. Дескать, предвидя, что наша перемётная история со временем всё оболжёт, он так решил сберечь всю правду для потомков. И завещал: если возникнет шанс, опубликовать этот предельно откровенный документ эпохи, что и сделал уже в наше время внук. Но доверяя Алиханову это издание, расходы по которому взял на себя, просил до выхода в свет тиража о нём помалкивать.



В результате всех этих предосторожностей книга и вышла под таким не говорящим лишнего названием — чтобы заранее не засветиться где не надо.

За этим загадочным названием кроется стенограмма судебного процесса 1938 года по бухаринско-троцкистскому блоку. Автор статьи, безоговорочно доверяя показаниям подсудимых, считает возможным соотнести признания бухаринцев в готовности «открыть фронт» с тем, что произошло в 1941-м, «когда немцы, главные союзники и получатели секретной информации изменщиков, ворвались беспрепятственно в СССР».



Рассуждения А. Рослякова получили быструю и гневную отповедь на страницах «Общей газеты» (1998, № 27, 9 — 15 июля). Один из участников беседы под названием «Бухарина попытались расстрелять во второй раз», публицист Аркадий Ваксберг даже счёл нужным отметить:

«Попытка второй раз расстрелять Бухарина оказалась полной перекличкой с подъёмом фашиствующих сил сейчас, с их агрессивностью и их уверенностью в том, что никаких последствий от этого не будет, что они могут распоясываться безнаказанно».

Но есть и другие доказательства вины Н.И.Бухарина. Недавно были рассекречены записки начальника охраны Сталина, генерал-лейтенанта Николая Сидоровича Власика («Историческiй въстникъ», том 5 (152), октябрь 2013 года). Он пишет:

«Среди многочисленных обвинений, возведённых на тов. Сталина после его смерти, самым значительным, пожалуй, является обвинение в физическом уничтожении группы военных руководителей Красной армии во главе с Тухачевским. Если все они, как теперь утверждают, были невиновны, то почему застрелился Гамарник? Я что-то никогда не слышал о таких случаях, когда ни в чём не повинные люди в ожидании ареста стрелялись.



Я лично знал Тухачевского, встречался с ним. Внешность, жесты, манера держаться, разговор… во всём видна голубая кровь. В начале 1936 года Тухачевский… ездил в Лондон на похороны короля Георга V. По дороге в Лондон Тухачевский останавливался в Варшаве и Берлине, где он беседовал с польскими полковниками и немецкими генералами. Он так был уверен в успехе, что почти не скрывал своего преклонения перед немецкими милитаристами.



В Париже на официальном обеде в советском посольстве, устроенном после его возвращения из Лондона, Тухачевский говорил: «Мы должны ориентироваться на новую Германию. Германии… будет принадлежать гегемония на Европейском континенте. Я уверен, что Гитлер означает спасение для нас всех».

Посол США в Москве в 1936 — 1938 годах Джозеф Дэвис в 1941 году после нападения Гитлера на Советский Союз писал:

«Теперь совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в своё время казались такими суровыми, были частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне».

Тот же Н.С. Власик в своих записках отмечает:

«Надо учесть, что много складов боеприпасов находилось на территории Белоруссии и в первые дни войны они попали в руки врагу. Такое размещение военных складов на территории, близкой к границе, и спланированное по распоряжению военного командования нельзя не заподозрить в преднамеренности. Вот тут уместно вспомнить о заговоре военных».

Эту же мысль подчёркивает в своей книге «22 июня: итоги исторического расследования» А.Б. Мартиросян (дата поступления в продажу — 2016 год):

«В силу ряда преступных действий командования более 80% оборонного богатства было фактически умышленно «утрачено» и досталось агрессору. …Упорно насаждают в общественном сознании крайне опасный в своей лживости тезис о том, что-де из-за Сталина и Советской власти Красная Армия была не готова к войне. Что у солдат была одна винтовка на троих, что в атаки ходили с палками, имитирующими винтовки и т.д. и т.п.



И ведь никто честно не скажет, что из-за преступных действий части командования всех уровней в первую же неделю войны РККА лишилась 6 млн винтовок из 8 млн, имевшихся перед войной. А заодно десятков миллионов снарядов, патронов, громадного количества ГСМ, различного военного имущества, продовольствия и фуража! Никто и не рискует прямо сказать, что начиная с 2-го — 3-го дня агрессии, находившиеся в авангарде наступления танковые и механизированные части вермахта заправлялись уже советскими ГСМ!»

Чтобы глубже проникнуть в структуру «пятой колонны», одним из проявлений которой был «заговор военных», обратимся к стенограмме судебного процесса 1938 года по бухаринско-троцкистскому блоку. Она и сегодня мало известна широкой публике, поскольку во времена «перестройки» комиссией Яковлева весь процесс был признан «сфабрикованным», и все осуждённые по нему, за исключением Ягоды, в 1988 году были оправданы.



И уже после этого был обнаружен единственный сохранившийся экземпляр стенограммы процесса в виде «Судебного отчёта», разосланного в управления НКВД для ознакомления (все экземпляры были пронумерованы и подлежали возврату или уничтожению).

Среди подсудимых высшие государственные и партийные деятели: Бухарин, Рыков, Ягода, Крестинский, Икрамов, Радек и другие. Обвинялись они в том, что «составили заговорщическую группу «правотроцкистский блок», поставившую своей целью шпионаж, вредительство, диверсии, подрыв военной мощи СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и свержение существующего государственного строя…».



То есть едва ли не буквально в том, что совершилось полвека спустя…

«ВЫШИНСКИЙ: Какие цели преследовала эта организация?

БУХАРИН: Она преследовала основной целью реставрацию капиталистических отношений в СССР.

ВЫШИНСКИЙ: При помощи?

БУХАРИН: В частности, при помощи войны, которая стояла прогностически в перспективе.

ВЫШИНСКИЙ: На условиях?

БУХАРИН: Если ставить все точки над “i”, на условиях расчленения СССР.



Уже в начале 1930-х годов сложился «контактный блок», управляемый внутри страны Бухариным, Пятаковым, Радеком, Рыковым и Томским, а из-за границы — Троцким. Переворот сначала мыслился на волне массовых протестных выступлений внутри страны. Но когда надежда на них не сбылась, акцент переместился на «открытие границ» для иностранных интервентов, которые за помощь им посадят на власть в Кремле лидеров блока.

БУХАРИН: Летом 1934 года Радек мне сказал, что Троцкий обещал немцам целый ряд территориальных уступок, в том числе Украину. Если мне память не изменяет, там же фигурировали территориальные уступки и Японии…»

Открыть фронт должна была военная группа Тухачевского:

«КРЕСТИНСКИЙ: В одном из разговоров он (Тухачевский. — А.В.) назвал несколько человек, на которых опирается: Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана. Затем поставил вопрос об ускорении переворота… Переворот приурочивался к нападению Германии на Советский Союз».

В своём последнем слове Бухарин подчеркивал:

«Голая логика борьбы сопровождалась перерождением идей, перерождением нас самих, которое привело нас в лагерь, очень близкий по своим установкам к КУЛАЦКОМУ ПРЕТОРИАНСКОМУ ФАШИЗМУ».

На место будущего фюрера метил силовик Генрих Ягода:

«БУЛАНОВ: Он увлекался Гитлером, говорил, что его книга «Моя борьба» действительно стоящая… Подчёркивал, что Гитлер из унтер-офицеров выбрался в такие люди… Он говорил, что Бухарин будет у него не хуже Геббельса… Он, председатель Совнаркома, при таком секретаре типа Геббельса и при совершенно послушном ему ЦК будет управлять так, как захочет».

На то же место метил и второй силовик среди заговорщиков — Тухачевский, что вызывало определённые опасения со стороны других участников заговора:

«БУХАРИН: Поскольку речь идёт о военном перевороте, то будет необычайно велик удельный вес именно военной группы, и отсюда может возникнуть своеобразная бонапартистская опасность. А бонапартисты, я, в частности, имел в виду Тухачевского, первым делом расправятся со своими союзниками… Я всегда в разговорах называл Тухачевского «потенциальным Наполеончиком», а известно, как Наполеон расправлялся с так называемыми идеологами…».

Касаясь вопроса, можно ли доверять признаниям обвиняемых, поскольку высказывалась версия, что их принудили к самооговорам в подвалах Лубянки, Александр Росляков в своей вышедшей в 1998 году в «Независимой газете» статье «Раскрытый заговор» пишет:

«Чтобы сочинить и увязать такую тьму фактических, психологических, лексических подробностей, понадобилась бы целая бригада посвящённых во все тонкости геополитики Шекспиров. Но если даже допустить написанный чьей-то рукой спектакль, его ещё должны были блестяще разыграть на глазах западных зрителей те, чья награда за успех была вполне ясна по участи чуть раньше осуждённой группы Тухачевского. А заговорщики — закалённые ещё царскими тюрьмами революционеры, сломить которых — не раз плюнуть. Да и по их активности, борьбе за каждый тезис на суде, пространным рассуждениям, переходящим у Бухарина в целые лекции, не видно, чтобы их утюжили до полного самозабвения».

В сентябре 1936 года Иероним Уборевич отвёз «План поражения СССР в войне с Германией», составленный Тухачевским и его подельниками, в Германию. Получив его, немцы поздней осенью того же года провели командно-штабную игру на картах, где захватили Минск на пятый день пока ещё «виртуальной» агрессии.



А в мае 1941 года агент советской разведки, член «Красной капеллы» Йон Зиг, являвшийся одним из руководителей берлинского железнодорожного узла, предоставил в распоряжение советской разведки запечатанное письменное предписание Верховного главнокомандования вермахта — на пятый день с начала боевых действий против СССР возглавить… Минский железнодорожный узел.

В условиях агрессии и предательства, Сталин принял единственно верное решение: не доверяя военным, он взял командование на себя. 30 июня 1941 года он был назначен Председателем только что образованного Государственного комитета обороны (ГКО). А 19 июля он сменил Тимошенко на посту наркома обороны. С 8 августа Сталин Указом Президиума Верховного Совета СССР был назначен Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР.

После Победы Сталина не предали только два маршала — Константин Константинович Рокоссовский и создатель советской авиации дальнего действия Александр Евгеньевич Голованов. Остальные, присоединившись к государственному перевороту, совершённым Хрущёвым после смерти Сталина в 1953 году, всю вину за 22 июня свалили на вождя (читайте нашу статью — http://inance.ru/2016/03/referendum-kraha/).

С того трагического дня 1941 года прошло ровно 76 лет. А 26 лет назад то, что не удалось Гитлеру и заговорщикам, было успешно завершено: Советский Союз пал и был расчленён всё по тому же сценарию с участием последователей Троцкого, Тухачевского, Бухарина… Но именно поэтому вопрос о причинах трагедии 22 июня не закрыт — правильное их понимание является отправной точкой к возрождению утраченного Отечества.

Трудно не провести параллель и с новейшей историей, когда распад СССР произошёл именно так, как мыслилось Бухарину и Троцкому. Но в конце 30-х попытка расчленения страны была подавлена жестоко. В конце же 80-х и начале 90-х той государственной жестокостью не пахло даже близко. И тем не менее вся страшная жестокость как бы неисповедимо, вопреки всем лозунгам, один гуманнее другого, излилась. Только уже в первую голову на тех, ради кого все якобы и учинялось: на миллионы беженцев, голодных, беспризорных, убитых в межнациональных потасовках и так далее.

То есть жестокость сталинская, откровенная, под лозунгом «Раздавите гадину!» — или жестокость либерально-лицемерная, — но жестокость в результате всё равно.

И ещё невольно возникающий после прочтения всего эффект.

Вот это впечатление, судя по всему, и сделало как раз в эпоху демократии и гласности ещё более закрытым этот официально по сей день не рассекреченный процесс. Но как, не разобравшись достоверно в своём прошлом, можно строить достоверно свое будущее?

Летом 1941 года, когда нацисты напали на Советский Союз, Джозеф Э. Дэвис, бывший американский посол в СССР, писал:

«В России не было так называемой «внутренней агрессии», действовавшей согласованно с немецким верховным командованием. В 1939 году поход Гитлера на Прагу сопровождался активной военной поддержкой со стороны генлейновских организаций.



То же самое можно сказать о гитлеровском вторжении в Норвегию. Но в России не оказалось судетских генлейнов, словацких тиссо, бельгийских дегрелей или норвежских квислингов…

Всё это фигурировало на процессах 1937 и 1938 годов, на которых я присутствовал, лично следя за их ходом. Вновь пересмотрев отчёты об этих процессах и то, что я сам тогда писал… я вижу, что, по существу, все методы действий немецкой «пятой колонны», известные нам теперь, были раскрыты и обнажены признаниями саморазоблачившихся русских квислингов…



Теперь совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в своё время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне. Оно основательно взялось за работу по очистке и освобождению страны от изменнических элементов.



Все сомнения разрешились в пользу правительства. В СССР в 1941 году не оказалось представителей «пятой колонны» — они были расстреляны. Чистка навела порядок в стране и освободила её от измены. В Советской России «пятая колонна» была своевременно разгромлена».

Более подробно о ходе ликвидации агентов западной и японской разведок можно ознакомиться по ссылке (https://coollib.net/b/141178/read).

И только после распада СССР другая «пятая колонна», внутренняя, но прозападная, взяла курс на десоветизацию и десталинизацию, возведя в ранг героев бывших предателей Родины. Одним из ключевых обвинений, предъявленных Сталину в хрущёвском докладе на XX съезде, стали развязанные им массовые репрессии против «честных коммунистов», «массовый террор против кадров партии».



С тех пор официальная пропаганда старательно навязывает нам стереотип, будто любые обвинения, выдвинутые против кого бы то ни было во времена Сталина, являются заведомо абсурдными, выдуманными «палачами из НКВД» с целью посадить и расстрелять как можно больше граждан.

Разумеется, это откладывается в общественном сознании. Но насколько невинны жертвы политических репрессий, наглядно видно на примере Н.И. Бухарина.

Излюбленный аргумент хрущёвско-горбачёвско-ельцинских обличителей Сталина — насчёт уничтоженной «ленинской гвардии». Дескать, разве могли бывшие лидеры большевистской партии вдруг взять и предать то дело, которому служили? Как известно, критерием истины является практика. В конце 1980-х годов сама жизнь поставила эксперимент, показавший, что предательство «сверху» вполне осуществимо. То, что сделали со страной лидеры «перестройки», почти дословно совпадает с признаниями их духовных отцов.





ИАЦ





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Окончание статьи следует.





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