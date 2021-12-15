Противолодочный “Ответ”
На ТОФе прошли успешные испытания нового противолодочного комплекса "Ответ".
"Ответ" представляет собой модернизированную ракету "Калибр" предназначенную для поражения подводных целей.
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели.
Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.
Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».
Все эти ответы напоминают стрельбу из Катюш в японском море. Осталось Кимирсену заявить что его Катя в ответ на миноносец Юса способна сбить спутник ЦТВ и будет полная аналогия.
А как надо стрелять по другому ?
Я не военный одни домыслы. Думаю вначале общевойсковую винтовку сделать чтоб пробивала броник НАТО и обкатать в Донецке или в Армении. Сбить хоть один f 16 cлучайно при очередном налете и станет ясно можно ли практически считать эски оружием. Я бы ещё для смеха сделал штурмовик типа ил 2, кассетные бомбы и продавал всяким Угандам будут брать на ура. Платформу надо сделать быструю и автоматическое оружие с электронным прицелом по воздушным целям и опять в развивающиеся страны. РФ отмели место жандарма выдали дубинку а дубинка хоть ака хоть Армата хоть с 500 это сук дерева против организованного противника. Ведь в случае войны с НАТО наш флот опять затопят на рейде чтоб корабли противника запинались при ответном визите. Вот читал сегодня оборона Ленинграда бойцы год спали на снегу у них блиндажа теплого не было скакали вокруг костра и это называлось баня. В таких условиях и оружие должно быть под стать чтоб не ржавело. А наше постоянно ржавеет в ножнах.
Игорь, ты мне по секрету скажи, – с какой ты планеты, и твой +-Гость, кто тебя поддержал, тоже. Домыслы – это ничем не подтверждённые догадки . Из словаря, если что. Можно по другому назвать.
Я поддержал. Случайно. В машине пишу. Скользко в Москве..
А-а-а ! Правила нарушаешь ! Телефоном пользуешься при вождении ? Аварийную ситуацию создаёшь ! Не законопослушен ! А завтра – Родину продашь ! Или послезавтра.
Подтвержденные, у Польши перед войной были птр у союза их не было. Но полякам, их солдатам, птр с хранения не дали, понимай как хочешь. У Чехов перед войной было танков не меньше немцев и установки были залпового огня каких у немцев не было… У Швейцарии кроме стрелкового и арт систем ничего не было купили мессеры и сбивали немцев и союзников всех кто ненароком залетел. Я конечно ноль в воен деле но сводки с Донбасса читал четыре года. Танки подбивали с птр отсекали их с Утесов. Самое востребованное оружие это тяжёлые снайперские винтовки которых у РФ просто нет они их с пулеметов переделывали. Одноствольные Катюши делали минометы на легковых машинах. Есть у нас такие минометы? Вот говорят птуры даже с птуров не давали добро стрелять ни хохлам ни Донбассу. Историю с применением ракет против самолётов сам прекрасно знаешь. Но ведь как то их надо сбивать значит пулеметами с особым прицелом раз ракетой нельзя хотя бы низколетящие. Дальше Израиль зачем с 300 сбивать авиабомбы и ещё гордится что сбили половину. Просто не трогайте евреев если слабаки или сбивайте их самолёты. Мы делаем то что нельзя применить, завтра ВВ подпишет очередной липовый договор о нераспространении. И снова окажется что АК 47 и Мосин 05 самое лучшее русское оружие.
Та , вроде , речь шла про один противолодочный пуск ракетки. А тебя унесло хрен знает куда. В домыслы.
Пуск ракетки? Этими пусками мозг вынесли по верблюдам Сирии стреляли из акватории Азовского моря, авиабомбы сбивали с с 350, с с зоо сбивали дроны которые на борту еле лимонку несут. Даже трудно придумать какую несут пургу. А эту лодку малютку вспомни. Большая лодка несёт к берега США малую лодку та прячется в кустах а потом стреляет ядерной торпедой.. и нормально жуем. Система мертвой руки, нас разбомбили нас нет, а мертвая рука пускает ракеты по обидчикам. И что я в ладоши должен хлопать, патроны пусть вначале научатся или вспомнят как делать, тогда может и кривая рука не понадобится.
Оружие посадки оружейщиков за стол переговоров
У Северной Кореи у Катюш аналогичное назначение только затраты на гиперзвук и на миномёт без ствола весьма различны.
У Северной Кореи аргументы исторически неудачные.
У России складнее выходит.
Да и не Россия матушка, Корея лишь.
Оплот социализма, пугать капиталистических детишек сызмальства.
Своя роль и свой удел.
Ребята окучили вначале японцев дружно потом американцев одной своей половиной. Где они вообще баллистику взяли, они что на фау летают. Ещё монголы пытались на корейских кораблях японцев окучить. Ладно северные, согласно моему шутливому предсказанию ММА миротворческую милионную армию для захвата ДФО будет возглавлять южнокорейский генерал Лонг Сонг. А погибнет она от того что ядра НАТО не там упадут.