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Одно из духовных развлечений в Царском Селе

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Из допроса бывшего министра внутренних дел Российской Империи А.Н.Хвостова Чрезвычайной Следственной Комиссией Временного правительства:

Хвостов:
Единственный раз, когда мне пришлось встретиться с Распутиным, – это было в Нижнем Новгороде (1912-й год), когда я был губернатором. Ко мне приехал Распутин , мне в то время мало известный, о котором я слышал в виде толков доходивших до провинции. Он предложил мне место министра внутренних дел. Было это насколько я помню, – за неделю или дней за десять до убийства Столыпина.  Я был удивлен его появлением, ни придавал ему такого значения, какое впоследствии обнаружилось…
Я крайне удивился возможности ухода Столыпина, так как в провинции казалось невозможным, чтобы он колебался, шатался или уходил…Распутин объявил мне, что он должен поговорить со мной, так как он послан, как он сказал, – "посмотреть мою душу"…

Председатель:
Как послан?

Хвостов:
Неопределенно, из Царского послан – посмотреть мою душу…Это казалось мне, в то время непосвященному, настолько смешным, и я с ним поговорил шутовским образом, а потом, через несколько времени, я послал полицмейстера свезти его на вокзал. Распутин уехал…

Председатель:
Вы говорите, вам показалось странным, что это происходило еще при жизни министра внутренних дел, – вы выразили сомнения по этому поводу?

Хвостов:
Я выразил сомнения. Он сказал, что Столыпин должен уйти. Но по правде сказать, я с ним серьезно не говорил…
Я считал, что он одно из духовных развлечений в Царском Селе, но не считал серьезным, чтобы он мог иметь значение при назначении министров…



Печатается по тексту книги "Падение царского режима. По материалам Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства", которая в 7 томах вышла в 1924-1927 годах. Сама книга представляет из себя оригинальные стенограммы допросов царских министров и политических деятелей царского режима, которые после Февральской Революции проводили "временные", для "установления фактов приведших к краху самодержавия". Фактически, в этих показаниях продемонстрирован крах царского режима и распад Российской Империи изнутри государственной машины со стороны тех, кто управлял ей в последние годы перед 1917-м годом.



Книга вышла в СССР под редакцией архивиста и пушкиниста П.Е.Щеголева, который был членом этой самой комиссии и помимо допросов бывших царских чиновников, занимался разбором архивов царской полиции. При большевиках Щеголев как научный работник активно занимался налаживанием архивной работы уже советского правительства. В качестве пятна на биографии Щеголева были подозрения в том, что он якобы с писателем Алексеем Толстым изготовили фальшивые дневники Вырубовой, но это так и не было доказано. Сам Щеголев умер своей смертью в 1931 году.



Переизданы стенограммы допросов с комментариями Щеголева в 2017 году (спустя 90 лет после выхода 7-го тома) в кол-ве 50 экземпляров, долго жался платить почти пять тысяч за эти 7 томов, но таки дождался скидок и таки взял. Уже после прочтения стенограмм допросов Хвостова, Протопопова и Штюрмера, сразу стало ясно, что данный 7-томник уже отбился. Это даже интереснее, чем плач https://colonelcassad.livejournal.com/7291767.html несостоявшегося карателя Петрограда Кириенко.

В общем, периодически буду выкладывать интересности.



Помимо бумаги, 7-томник бесплатно доступен по ссылке https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_1 – можно читать онлайн/можно скачать.

По Кириенко, 3-я заключительная подборка выйдет на следующей неделе. Там будет много чудесного про Корнилова и Деникина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7295413.html
Метки: 1917, архивы, временное правительство, документы, история, книги, Николай II, распутин, Столыпин, февральская революция, что почитать
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