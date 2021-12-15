Эволюция образования
Сегодня в эфире врач-невролог, кандидат психологических наук, лауреат премии М. Ломоносова — Давыдовская Наталья Александровна.
Она расскажет как сегодняшнее образование сказывается на умственном и телесном здоровье наших детей. Каким может и должно быть образование сегодня.
Будут представлены новое видение и метод образования для применения в образовательных учреждениях.
Также, Наталья Александровна Давыдовская представит нам свою книгу «Биоадекватная методика преподавания глазами врача-невролога», недавно вышедшую из печати.
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#образование #здоровье #дети
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