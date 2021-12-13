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Валерий Брюсов. “Блудный сын” / Библейский сюжет / Телеканал Культура

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История написания стихотворения "Блудный сын".

Обращение великих художников к Библии никогда не заканчивалось только иллюстрацией того или иного сюжета Вечной Книги. Оно всегда предполагало личное осмысление. Художник выбирал библейскую историю, чтобы рассказать о себе, о своем времени, чтобы глубже постичь смысл происходящего.

Язык образов Святого Писания был универсален и понятен для всех. Но теперь для нас этот язык наполовину забыт. Мы уже не можем так ясно, с листа, читать всё, что говорили в своих произведениях художники, поэты, композиторы и писатели прошлого. Мы более опираемся на чувственное восприятие, которое все же является только частью замысла, его внешней стороной.

Программа "Библейский сюжет" – попытка соединить "прекрасного разрозненные части", по-другому взглянуть на всемирно известные произведения искусства, рассказать о судьбе их создателей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GJRw3Up-PtI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4798 3696
    Игорь три часа назад

      Кималь Маликов не так давно сделал такое осмысление называется оно Оливы Гефсиманского сада и заканчивается словами ..и только женщина бежит на перерез к Иуде.

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