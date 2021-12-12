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На пределе. Что задумал легендарный Конюхов

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Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов готовится к первому в истории одиночному переходу через Атлантический и Тихий океаны на уникальном катамаране. Казалось бы, что общего может быть у этого события с самолётом МС-21, новым заводом в Татарстане и серией противоминных кораблей? Расскажем об этом и не только в сегодняшнем выпуске.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J_yS1kkWZE0
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