Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Андрей Уланов. Пистолеты и револьверы 1-й Мировой войны. Наган, Люгер и другие.

102 0

Андрей Уланов. Пистолеты и револьверы 1-й Мировой войны. Наган, Люгер и другие.
- Так ли был плох револьвер Нагана?
- Какие пистолеты и револьверы испытывали перед войной, как себя показал Наган по сравнению с зарубежными аналогами?
- Какие пистолеты и револьверы стояли на вооружении армий участников войны?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка!

Канал Андрея “Может бахнем?”: https://www.youtube.com/channel/UCBPy-ToGZrmik69KPFBnw2A

Поддержи наши проекты”: http://tacticmedia.ru/donate/
Tacticmedia в Facebook: https://www.facebook.com/groups/TacticMedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F8qID3DqpRo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Андрей Уланов об истории создания АК-47: рождение легенды
Митинг памяти «Помни Одессу»: Стрелков, Крылов и резолюция
О предательствах Путина и Медведева
Ещё раз об уроках истории
Никаких успехов в экономике нет - ответ на ЛОЖЬ ВВП.
Сколько в нас евреев?
Михаил Задорнов: интервью о здоровье и каббале
Три мнения о Сталине

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru