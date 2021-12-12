Андрей Уланов. Пистолеты и револьверы 1-й Мировой войны. Наган, Люгер и другие.
Андрей Уланов. Пистолеты и револьверы 1-й Мировой войны. Наган, Люгер и другие.
- Так ли был плох револьвер Нагана?
- Какие пистолеты и револьверы испытывали перед войной, как себя показал Наган по сравнению с зарубежными аналогами?
- Какие пистолеты и револьверы стояли на вооружении армий участников войны?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка!
Канал Андрея “Может бахнем?”: https://www.youtube.com/channel/UCBPy-ToGZrmik69KPFBnw2A
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