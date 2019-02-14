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Андрей Уланов про бутлегера и юриста, ставших оружейными конструкторами в США

21:31. 14 февраля 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

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Андрей Уланов рассказывает про жизнь и удивительные приключения создателей стрелкового оружия в США: Дэвида М. Вильямса (David Marshall Williams) – конструктора карабина M1 и Мелвина Мэйнарда Джонсона (Melvin Maynard Johnson Jr.) – конструктора самозарядной винтовки М.1941 и ручного пулемета Джонсона.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Az4oC3y20k

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