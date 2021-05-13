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Андрей Уланов. Ручной пулемет ДП-27

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Андрей Уланов рассказывает и показывает ручной пулемет ДП-27 конструкции Василия Алексеевича Дегтярева.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=brkI3Jr3qoU
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