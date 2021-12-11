Не факт. Амурская экспедиция Геннадия Невельского
В 1858 году был заключен русско-китайский Айгунский договор, согласно которому все земли к северу от Амура вместе с Сахалином отходили Российской империи. За присоединениие к России Приамурья губернатор Сибири Николай Муравьев получил титул графа, приставку к фамилии и стал именоваться Муравьев-Амурский. Но никак не меньший вклад в решение территориального вопроса внёс и исследователь Геннадий Невельской, потому что земли эти оказалось возможным присоединить к России только в результате того, что капитан Невельской… нарушил приказ! Программа «НЕ ФАКТ!» и Михаил Башкатов отправились на Сахалин и в Приамурье, чтобы разобраться в этой истории. Зачем Невельской рисковал своей карьерой? Почему император отказался наказывать непокорного капитана? И как открытия исследователя спасли русские владения на Дальнем Востоке во время Крымской войны?