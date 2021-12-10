В этом выпуске из цикла «Мы воевали в Афгане» мы не будем (да и не хотели) смаковать подробности проявлений «дедовщины» в армии, хотя с точки зрения зрительского интереса, тема эта, безусловно, перспективна. Гвардии сержант Андрей Павлюков, пулемётчик знаменитой 70-й «Кандагарской» бригады нашёл возможность поделиться гораздо более ценной практической информацией и пояснить на примерах что и как устроено в воинском коллективе, так сказать, «вне строя».

Честь, достоинство, кровная месть — что это такое, как и зачем эти понятия и явления интегрированы в воинский коллектив. Чем хороша эскалация агрессии как один их эффективных методов сохранения достоинства в непростых обстоятельствах. Как тяжело подняться и легко опуститься по иерархической лестнице. Что можно и что нельзя мужчине, границы допустимого и возможного, трансляция своего статуса для окружающей аудитории и умение читать статусы других — вот о чём речь пойдёт на этот раз.

Полезность этого рассказа сложно переоценить, поскольку всё, о чём говорит Андрей Васильевич, в полной мере применимо и к мирной жизни. Надеюсь, вы, как и я, сделаете немало удивительных открытий. Если вам найдётся что добавить по этой важной теме — добро пожаловать в комментарии.