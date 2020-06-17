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Главный храм армии

15:09. 17 июня 2020 154 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Шурыгин Владислав

14 июня 2020 года состоялось освящение Патриаршего Собора воскресения Христова — Главного храма Вооруженных Сил России.

Создание Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Решение о строительстве Главного храма Вооруженных Сил России в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. 19 сентября того же года Святейший Патриарх Кирилл в присутствии Президента России Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.

Собор, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования.

Традиция строительства воинских церквей уходит вглубь времен, а история храмов в честь военных побед насчитывает несколько столетий. Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации увековечивает великую победу ХХ века во второй мировой войне и одновременно является первым в истории России Главным Православным Собором Вооруженных Сил Российской Федерации. Он возведён в рекордно короткие сроки – за полтора года — к 75-летию Великой Победы советского народа и народов коалиции во Второй мировой войне. Главный Храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.

В Храме пять престолов – центральный престол наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова. Четыре престола посвящены небесным покровителям видов и родов войск Вооруженных Сил: святому благоверному князю Александру Невскому — покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии – покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному – покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре – покровительнице РВСН.

Следуя традициям, в храме будут размещены иконы святых покровителей российских воинов, а также геральдические знаки. Главный храм украсят росписи с батальными сценами из военной истории и текстами из Священного писания. В решении задач по художественному оформлению Главного храма примут непосредственное участие всемирно известные живописцы и специалисты Студии военных художников имени М.Б.Грекова.

Сохранение и воспроизведение в художественных образах исторической памяти народа — вот основная задача, поставленная перед большим коллективом авторов.

Храмовый комплекс в совокупности представляет синтез современного искусства: мозаика, скульптура, керамика, живопись, витражи, — гармонично сочетаются в едином ансамбле. Храм отличает многообразие новых композиционных решений и художественных приемов, сочетание различных материалов и техник, виртуозность исполнения и безупречное качество произведений. Над его строительством и созданием всего убранства были задействованы с начала производства более четырёх тысяч человек.

Одновременно пропорции храма уникальны и основаны на числах, которые в сознании большинства людей ассоциируется с великой победой во Второй мировой войне. Идея отразить в архитектурных пропорциях символы победы принадлежит министру обороны России С.К. Шойгу: очень важно добиться того, чтобы каждая деталь храма свидетельствовала бы о подвигах и событиях военного времени.

Высота храма вместе с крестом составляет 96 метров. В 960 году родился Святой Равноапостольный Великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров. На барабане находится 8 окон. Диаметр купола – 22 метра 43 сантиметра. 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Высота малых куполов – 14 метров 18 сантиметров – 1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов. Высота звонницы – 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Площадь мозаики в интерьере 2644 квадратных метров, что соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы. Высота мандорлы — 11694 метра, ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза.

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного строительства нововведения. Фасады здания отделаны металлом, своды — остеклены. Впервые в истории воплощена уникальная архитектура храма из металла и стекла.

Снаружи стены храма декорированы бронзовыми горельефами со сценами эпизодов войны, выполненными скульптором Салаватом Щербаковым. Основные плоскости фасада храма выполнены из натурального камня и имеют большое количество резных каменных элементов. Скульптурные группы фасадов храма отлиты из бронзы, следуя генеральной концепции собора — созданию образа храма-воина. Эту идею поддерживают модульные элементы наружных стен в форме стилизованных воинских доспехов. На фасаде храма установлено 29 скульптур. Из них 4 скульптуры евангелистов, а 8 скульптур святых воинов-полководцев символизирует такое же число кампаний Великой Отечественной войны. В 20 нишах на фасаде храма приведены цитаты из Евангелий о победе добра над злом, на церковно-славянском языке, и святых праведных воинов, выполненные традиционной русской вязью.

Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта. В основание храма вбито 435 свай, длина каждой из которых — 15 метров. Над Рейхстагом 30 апреля 1945 года было водружено знамя 150-й стрелковой дивизии, которое стало знаменем Победы.

Особенно пластичным и эмоционально выразительные украшением храма являются барельефные обрамления главного входа соборной колокольни, выполненные скульптором Даши Намдаковым в древних традициях. Ему же принадлежит и главное по значению изображение в храме – одиннадцатиметровая барельефная икона Христа Воскресшего в главной апсиде собора.

Убранство колоколов, изготовленных на Воронежском литейном заводе, разработано на основе орнаментов, украшающих храм. На колоколах отражена тема Победы в Великой Отечественной войне, иконы покровителей русского воинства. Главный колокол-благовестник украсили барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны. Работа над изготовлением колоколов велась на протяжении полугода. Вес ансамбля более 20 тонн, в него вошли 18 колоколов, самый большой из которых весит 10 тонн. 17 из 18 колоколов посвящены видам и родам войск. 22 января 2020 года на строящийся храм подняли купол, который был освящен на высоте 65 метров над землёй настоятелем собора епископом Клинским Стефаном. Купол храма выполнен в виде шлема святого благоверного князя Александра Невского, с изображением на нем Архангела Михаила — предводителя небесного воинства. В куполе находится огромный, сверкающий золотом мозаичный образ Спаса Нерукотворного, который копирует древнюю новгородскую икону-воинскую хоругвь XII века. В настоящее время икона находится в экспозиции Третьяковской галереи. Со времен Древней Руси этот образ традиционно помещался на знаменах и штандартах, символизируя духовную защиту русского воинства.

Стены храма украшены росписями с батальными сценами из военной истории и текстами из Священного писания. Отделка храма, икона и иконостас созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории России. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа выполненное в мозаике. Над благоукрашением нижнего и верхнего храма трудился огромный коллектив мозаичистов. Тысячи квадратных метров мозаик были собраны в рекордные сроки, за несколько месяцев. Монументальная мозаичная композиция Богоматери с Младенцем на западной стене, созданная народным художником России В.И. Нестеренко, перекликается с известным плакатом времен войны — «Родина-мать зовет!».

В киотах храма представлены и древние святыни — иконы XVIII–XIX веков разных художественных центров, объединяя и акцентируя духовное наследие нескольких веков. Для храма создавались совершенно новые композиции. Серия живописных работ художника В.И. Нестеренко соединяет небесных покровителей нашего Отечества и его земных защитников.

Центральная апсида, посвященная Воскресению Христову, впервые в истории выполнена в виде металлического рельефа. На восточной апсиде установлена уникальная икона-складень Воскресения Христова, выполненная с применением золочения и эмалей, с полудрагоценными камнями. Складень в будние дни стоит в закрытом виде и открывается с особой церемонией перед воскресной службой.

В иконостасе храма 48 икон, по числу месяцев боевых действий в Великой Отечественной и Советско-японской войн. Инкрустация из 431 драгоценного и полудрагоценного камня в иконостасе символизирует о 431 стрелковой дивизии, числящихся в Красной Армии к моменту окончания ВОВ. В храме установлены шесть антикварных икон и два антикварных иконостаса.

Полы храма, так же как крыльца, выполнены из чугунного сплава с переплавленными оружием вермахта. Утварь и элементы храма, расположенные в интерьере, имеют уникальные элементы, принадлежащие родам войск, а камни и эмали имеют разные цвета, соответствующие приделам родов войск.

Главной иконой храма является «Спас Нерукотворный», при создании которой использовались старинные технологии: паволока, левкас, яичная темпера, сусальное золото, полудрагоценные и драгоценные камни. Икона написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. С тыльной стороны доски скреплены между собой цевьем автоматической винтовки Токарева образца 1940 года. Икона является произведением искусства, над которым работали ювелиры, металлурги и художники.

Величественные северные и южные врата формируют фасады храма, на них запечатлены битва за Сталинград, освобождение Севастополя, подвиг Панфиловцев, оборона Москвы, водружение знамени Победы над Рейхстагом и другие известные эпизоды войны работы московских скульпторов В.Д. Шанова и Д.Д. Успенской. На порталах северных и южных врат изображены 36 памятных медалей, по 9 в каждом портале.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Эффект камерности крестильного храма достигается полихромным мозаичным убранством стен и свода, керамическими иконами в иконостасе и на столпах, орнаментацией пола, выполненной в технике флорентийской мозаики из мрамора, оникса и нефрита, перемежающимися латунными вставками. Интерьеры нижнего храма и баптистерия совершенно уникальны и не имеют аналогов в современном зодчестве как по количеству мозаик и керамического убранства в интерьере, так и по уровню их исполнения.

Величественный двухэтажный собор с большими золотыми куполами виден издалека, он формирует пространство равнинного пейзажа. Расположение храма было выбрано неслучайно. Парк «Патриот» Одинцовского района Московской области — это, прежде всего, место ожесточенные боев за Москву в ноябре 1941 года. В честь этого исторического факта на центральной площади Храмового комплекса 9 мая 2020 года был установлен верстовой столб XIX века, обнаруженный при строительстве собора.

Финансирование строительства Главного храма осуществлялось за счёт добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Для сбора пожертвований был создан Благотворительный фонд «Воскресение», который прошел государственную регистрацию.

Среди жертвователей 1217 юридических лиц, 94 360 конкретных людей, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады, и ещё 15 490 взносов поступило через СМС-сообщения. Среди них — первые лица государства, члены правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, руководство Министерства обороны РФ, ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ, губернаторы и мэры, деятели науки, культуры и искусства, ветераны, священнослужители, другие российские и иностранные граждане, трудовые и воинские коллективы.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото hram.mil.ru

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Источник: https://nstarikov.ru/glavnyj-hram-armii-116235

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9392 3565
    nikolay 17 июня 2020 в 15:29

    Путин, Шойгу и патриарх Кирилл будут поклоняться фуражке Гитлера.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_LvdIecC3_4&feature=emb_title

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    1
  • 2916 2170
    Игорь 17 июня 2020 в 17:12

    Шурыгин это классный блогер он любит точность подробность юмор. К сожалению этот храм чистый юмор и вот почему. Храм мегалитного типа Стоунхендж сделан таким образом что перекладывая камешки двух цветов в лунки по окружностям храма можно предсказать затмения. И можно сделать доп затмение если подхимичить так казалось устроителям храма и так было на самом деле. За это дело римляне друидов упразднили зачем им доп затмения прилеты комет и всё такое. Сделанный по числовой нумерологии храм привязан числами не к религиозным предметам т.е. храм языческий это икона скрепленая цевьём винтовки – сигнал, сапожник молодой шлифует панскую литовку, целует крест, обнял винтовку, пробил попаху головой.

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