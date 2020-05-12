Патриарх Алексий I о Сталине: «Богом данный, Верховный Вождь»

Если из главного храма ВС РФ уберут изображение плаката со Сталиным на Параде Победы, то там должно появиться изображение патриаршей панихиды по Сталину и слова Патриарха Алексия I о нём.

Один мой недруг из калининградского отделения организации «Двуглавый орёл» неоднократно пытался меня публично (в интернете) унизить с помощью навешивания ярлыка «православный сталинист».

Я объяснял ему, что благодарю и уважаю Сталина за его ОТДЕЛЬНЫЕ хорошие дела (прежде всего за его важнейшую роль в достижении Великой Победы 1945 года), не отрицая наличие его же плохих дел, за которые РУССКИЙ грузинского происхождения Иосиф Виссарионович Сталин уже ответил перед Богом. Объяснял ему, что считаю себя монархистом, почитаю Святого Царя-Страстотерпца Николая Второго и в какие-либо сталинистские «секты» не вступал. Но всё это было бесполезным…

Признать меня обычным православным христианином мой недруг согласился только в том случае, если я публично отрекусь от Сталина. То есть от меня потребовали возненавидеть Сталина и публично заявить о своей ненависти к нему. Потребовали того, что мне не позволяют сделать моя совесть и знание исторической правды о роли Сталина в защите тысячелетней России и русского народа от ПОЛНОГО и ОКОНЧАТЕЛЬНОГО уничтожения.

В последние дни православные и неправославные люди активно обсуждают допустимость или недопустимость наличия в главном храме Вооруженных сил РФ мозаичного изображения человека, благодаря личным дипломатическим усилиям которого России с 1945 года принадлежит новая РУССКАЯ земля – Калининградская область… Общеизвестно, что самый западный регион РФ является Русским щитом России, эффективно прикрывающим нашу Родину («Искандерами» и другим вооружением) на западном направлении… И этот нынешний Русский щит России является военным трофеем, добытым для нашей Родины лично Сталиным. Даже историки-антисталинисты не могут отрицать то, что без личного дипломатического упорства Сталина США и Великобритания никогда бы не согласились на передачу Советскому Союзу «Кёнигсберга и прилегающего к нему района». Да только за один этот военный трофей, мудро подаренный Сталиным России (РСФСР, а не Литовской ССР), наша страна и наш народ не имеют права забыть про Верховного Главнокомандующего ВС СССР при внутреннем убранстве главного православного храма ВС РФ, посвящённого Великой Победе 1945 года.

Всем честным православным людям придётся признать то, что историческая правда и простая причинно-следственная связь подтверждают простой вывод: «Без ЛИЧНЫХ дипломатических и иных усилий И.В.Сталина земля, на которой сейчас расположена Калининградская область, никогда бы не стала русской и на ней никогда бы не смогли появиться: русские города, названные в честь героев Великой Отечественной войны; сотни тысяч русских православных людей; русские православные храмы; Калининградская митрополия Русской Православной Церкви, которой сейчас управляет ЛИЧНО Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл».

Если же неблагодарные Сталину люди (за то, за что его невозможно не благодарить) всё же добьются удаления из главного храма ВС РФ фрескового изображения плаката со Сталиным на Параде Победы, то на том же месте должно появиться фресковое изображение патриаршей панихиды по И.В.Сталину со словами Святейшего Патриарха Алексия I о нём: «Великого Вождя нашего народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не стало».

Глубокую и ёмкую характеристику Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I дал Святейший Патриарх Алексий II, который говорил: «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I… опытнейший церковный иерарх, хранитель традиций Русского Православия, искренний патриот России, всегда болевший за её судьбы, четверть века предстоял за Церковь Русскую, будучи её Первоиерархом» (Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Церковь и духовное возрождение России: Слова, речи, послания, обращения, 1990-1998. М., 1999. С. 736).

Святейший Патриарх Алексий I был награжден 4 орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1952, 1962, 1967), медалями «За оборону Ленинграда» (1943) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946); медалями Советского комитета защиты мира, орденом св. равноап. кн. Владимира (1961), многими наградами зарубежных Церквей и государств. В 1949 г. Учеными советами Московской и Ленинградской духовных академий он был удостоен звания доктора богословия (honoris causa).

Патриарх Алексий I (будучи ещё митрополитом) всю блокаду был в Ленинграде и молился за Победу над нацизмом. Этот великий русский православный человек не стал бы специально и лицемерно хвалить Сталина и называть его «нашим любимым, Богом данным, Верховным Вождем», если бы тот не заслуживал этого… И служить панихиду по Сталину Патриарха Алексия I уж точно никто не заставлял… Я ему верю и считаю его оценку Сталина подлинно церковной и православной.

Готов изменить своё мнение о Сталине (основанное на публичном и официальном мнении о нём Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I), если Архиерейский, а лучше Поместный Собор Русской Православной Церкви официально признает речь Патриарха Алексия I перед панихидой по И.В. Сталину, а также патриаршее наименование Сталина «…нашим любимым, Богом данным, Верховным Вождем» еретическими и недопустимыми для любого православного человека…

Напоминаю, что 24 октября 1944 года в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы: письмо И.В. Сталину Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия и ответ Сталина на него. Ниже привожу текст этого письма и ответа.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! В порыве патриотического воодушевления, по призыву покойного Патриарха Сергия, клир и верующие Русской Православной Церкви в течение всего военного периода собирали средства и жертвовали их на военные нужды, в частности – на танковую колонну имени Димитрия Донского, – внося этим свою долю участия в великое дело борьбы, которую под Вашим верховным водительством так победоносно ведёт весь русский народ. Ваши сердечные ответы на наши сообщения об этих патриотических взносах вдохновляли жертвователей, и число их умножалось. К настоящему времени общая цифра этих взносов доходит до 150 миллионов рублей, не считая пожертвований ценными вещами всякого рода.

Несомненный близкий конец войны уже виден: блестящие победы и стремительное продвижение нашей победоносной Красной Армии громко свидетельствуют о скором разгроме германского фашизма; и на этом последнем этапе войны новые задачи встают пред нами. Я нашел благовременным призвать духовенство и верующих нашей Православной Церкви ознаменовать приближение победного конца войны всецерковным сбором щедрых пожертвований в фонд помощи детям и семьям бойцов доблестной Красной Армии. Эта забота со стороны всех верующих нашего Союза о детях и семьях наших родных воинов и защитников да облегчит великий их подвиг, а нас да соединит ещё более тесными духовными узами с теми, кто не щадит и крови своей ради свободы и благоденствия нашей Родины! Для начала дела Патриархия вносит один миллион рублей.

Докладывая, дорогой Иосиф Виссарионович, Вам, чья постоянная забота простирается на все стороны жизни русского народа, об этом новом патриотическом начинании, к которому я призываю Русскую Церковь, я не сомневаюсь, что оно встретит с Вашей стороны одобрение. И это ещё более побудит всех нас приложить все усилия к тому, чтобы оказаться достойными великой чести быть участниками в том общем связанном с войной всенародном подвиге, который возглавлен Вами, нашим любимым, Богом данным, Верховным Вождем. Примите, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, уверение в моем искреннем и глубоком уважении». АЛЕКСИЙ, Митрополит Ленинградский и Новгородский, Патриарший Местоблюститель. 1944, октября 10, Москва, Патриархия. МОСКВА

Алексию, Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, Патриаршему Местоблюстителю: «Благодарю Вас за заботу о детях и семьях бойцов Краской Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии. И. СТАЛИН».

Выдержка Известия 24.10.1944

Выдержка Красная звезда 24.10.1944

И ещё. Всё бы ничего, но пламенные «православные антисталинисты»отказываются прислушиваться к разумному, справедливому и честному отношению к НЕСВЯТОМУ Сталину, которое публично высказывали и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также руководитель общества «Двуглавый орёл» и заместитель руководителя Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.

Например, лично я практически полностью согласен с нижеуказанной оценкой Сталина, высказанной как Патриархом, так и Малофеевым. Но именно меня и мне подобных православных мирян, пламенные «православные антисталинисты» называют «православными сталинистами», опасаясь повесить этот же ярлык на Святейшего Патриарха и заместителя руководителя ВРНС.

Недавно они восторгались «правильными» антисталинскими выступлениями митрополита Илариона, который сказал в телеэфире: «Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности». Владыка лукаво пользуется словами. Правильным и честным было бы сказать: «Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это заслуга ТОЛЬКО Сталина, никак нельзя»…

Здравомыслящие люди никогда и не говорили, что Победа – это единоличная заслуга Сталина. Это заслуга всего народа, включая Сталина. Или митрополит Иларион уже вычеркнул Сталина из состава народа-победителя?

О заслугах Сталина (как руководителя государства) в достижении Победы над нацизмом Патриарх Кирилл сказал так: «Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился злодействами. Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, – мы говорим: «да, несомненные успехи», как и в случае с победой в Великой Отечественной войне. А там, где были кровь, несправедливость, страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей XXI века. Мы отдаём исторические персонажи на суд Божий. Но никогда отрицательные стороны не должны давать права исключать всё то положительное, что было сделано. Как и наоборот, то положительное, что было сделано теми или иными людьми, не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершены ими же».

На вопрос журналиста газеты «Московский комсомолец»: «Как тогда объяснить такую вашу характеристику Сталина: «Все, что он делал, как он себя вел – это добрый царь, это правильный царь, суровый»? «Добрый царь», между прочим, не один могильный ров заполнил вашими единомышленниками».

Константин Малофеев ответил так: «У меня нет совершенно никакого пиетета перед довоенным Сталиным, революционером и террористом. Но начиная с 1943 года он вёл себя не как революционер, строящий всемирный Интернационал, а как суверен, как русский царь. После войны мы получили советскую империю, являвшуюся во многом продолжением империи Российской. Была восстановлена церковь, вернулись погоны, вернулась дореволюционная гимназия… Конечно, у сталинской империи было огромное количество недостатков. Но были и несомненные достижения, главное из которых – победа в Великой Отечественной войне. Всё хорошее, что было сделано Сталиным, – результат того, что он пытался играть роль монарха».

К сожалению, подписанты антисталинского письма Святейшему Патриарху (включая видных членов общественной организации «Двуглавый орёл») игнорируют слова о Сталине, как Предстоятелей Русской Церкви (Патриарха Алексия I и Птриарха Кирилла), так и непосредственного руководителя «Двуглавого орла» и Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева.

Надеюсь, что нынешний Первоиерарх Русской Церкви и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора не откажутся от своего публичного мнения о личности Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Советского Союза и его роли в достижении Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Максим Юрьевич Макаров, исполнительный директор РОО «Русская община Калининградской области», председатель Совета регионального общественного движения «Союз потомков русских солдат – участников штурма Кёнигсберга», государственный советник Калининградской области 3 класса

Источник: https://nstarikov.ru/patriarh-aleksij-i-o-staline-bogom-dannyj-verhovnyj-vozhd-115398