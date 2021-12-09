Репрессии в прокуратуре
Репрессии в прокуратуре
Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.
«Чистка собственных рядов проводится особенно жёстко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведём эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан», — сказал Краснов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что любое давление на оперативно-разыскные службы и следственные органы с целью «отмазать» своего работника полностью исключено. «Моя личная позиция при выявлении так называемых «решал» в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — заявил генпрокурор. В Генпрокуратуре России ранее сообщили, что за первое полугодие 2021 года в связи с утратой доверия были уволены 300 чиновников.
https://russian.rt.com/russia/news/936816-genprokuror-chistka-kadrov – цинк
Теряем лучшие кадры.
Всех увольняют и сажают по надуманным обвинениям.
Параноик Краснов обезглавил прокуратуру.
Из прокуратуры вычищают "старых прокуроров" с стажем до 2000-го года.
Арестованных прокуроров увозили в машинах с надписью "Хлеб".
Вроде ничего не забыл.
PS. Одновременно с этим, прокуратура планирует установить в Новосибирске памятник прокурору СССР Роману Руденко, который получил всемирную известность будучи главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Кроме того, товарищ Руденко активно участвовал в борьбе с врагами народа, в том числе в составе тройки НКВД. В общем, достойный во всех отношениях человек.
У всякой сволочи, вроде "Радио Свобода" уже пригорает https://www.svoboda.org/a/v-novosibirske-prokuratura-hochet-postavitj-pamyatnik-uchastniku-repressiy/31597800.html
На заглавной фотографии Руденко дает прикурить Гагарину.
Курение пoмoгает быть таким здoрoвым чтo хoть в кoсмoс пoсылай.
Как Гагарин
Морфий с герандосом тоже с лекарств свою карьеру начинали. Верните кокаин в колу! А Вы и дальше продолжайте по всякому оправдывать свою слабость.
Кoкаин в кoлу?
Сыпь сама ))
Дoрoгoе удoвoльствие….
А нет денег тo Cпутник.
Сейчас смеялся до слез пишут что минобор купил у Лаоса 30 танков Т-34 и на них серьезно тренируются стрельбы и всё такое. Люди вроде гашишь не курят выглянуть в окно им лень, в каждом городе уже и крупной деревне есть 34, скоро однако начнут тигров покупать и делать войнушку для полного счастья.