Тоталитарный Дайджест. 08.12.2019
19:43. 8 декабря 2019 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Тоталитарный Дайджест. 08.12.2019
Очередной "Тоталитарный Дайджест", куда вошли интересные материалы присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
1. Матвиенко против Шмакова.
Прекрасная полемика https://vk.com/wall-156278021_11066 на тему ответственности и эффективного освоения советского наследства.
Матвиенко отметила:
«К сожалению, часть детских санаториев, которые перешли к профсоюзам, они либо перепрофилированы, либо требуется серьезный ремонт. Таким образом, снизилась доступность детей к курортному лечению. С 90-х годов они продали огромное количество зданий. Но это не собственность руководителей профсоюзов, а членов профсоюзов. Давайте на комитете послушаем, сколько было продано и куда были потрачены эти средства, куда они подевались. Нужно обязать профсоюзы заниматься отдыхом детей трудящихся»
Шмаков ответил целым заявлением генсовета ФНПР:
«Профсоюзы России благодарны Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за обращение к вопросам происхождения прав собственности в нашей стране после распада СССР. Мы предлагаем Совету Федерации проявить инициативу по проведению анализа ваучерной приватизации, залоговых аукционов, перманентного принятия Правительством Российской Федерации решений о приватизации оставшихся государственных активов, в том числе недр, установлению их бенефициаров, а также по расходованию полученных в результате этих процессов финансовых средств. Кроме того, мы хотим знать позицию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу передачи прав собственности на источники питьевой, в том числе минеральной воды в частные руки и в руки зарубежных владельцев, который активно прорабатывается в настоящее время в Правительстве Российской Федерации».
Спор о том, кто больше разбазарил народного имущества.
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2. Проект "Green Run"
О секретной операции Green Run https://vk.com/wall-18728724_160704 по распылению радиоактивного йода и ксенона над территорией США в 1949 года.
Фактически, отрабатывались действия военных в условиях ядерной войны с Советским Союзом.
Про такие истории любители вопить про Семипалатинский полигон или Тоцкие учения предпочитают помалкивать.
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3. Прокуратура требует убрать табличку о выдуманных репрессиях.
Прокуратура Твери требует https://tvernews.ru/news/253275/ убрать с здания местного медицинского университета 2 таблички об "ужасах репрессий", которые нацепили на здание в начале 90х, потому что потому.
Одна из табличек связана с Катынью, а именно с "расстрелянными НКВД поляками". По данным прокуратуры, не существует никаких свидетельств тем событиям, которые описаны на табличках.
Либеральная общественность и поклонники Геббельсовской версии Катыни негодуют. Коварная прокуратура Твери занимается реабилитацией НКВД. Почему молчит Людмила Алексеева?
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4. Срок за "отрицание оккупации Латвии"
Одного из лидеров Русского Союза Латвии обвиняют http://baltijalv.lv/news/read/31379 в том, что он на годовщину вступления Латвии в состав СССР поздравил с этим праздником своих подписчиков в Фейсбуке и тем самым отрицал "оккупацию Латвии". Искомый пост, за который Филею грозит срок вот тут https://www.facebook.com/odessamatj/posts/2250621085014910 В целом, с посылом поста можно согласиться, главные достижения Латвии пришлись на времена СССР, сейчас это типичный лимитроф с вымирающим населением без каких-либо исторических перспектив. Ну а во времена всеобщей лжи, говорить правду это преступление.
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5. Деревня имени Сталина.
Сообщают https://rzhavin77.livejournal.com/100202.html, что в России оказывается до сих пор существует деревня имени Сталина.
Жители не хотят возвращения старого названия, потому что до революции она называлась Дрочилово.
Если не фейк, то смешно. Если фейк, тоже смешно.
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6. Ворошилов и Гегель.
О том, какие книги читал Клим Ворошилов и каков был размер его личной библиотеки https://vk.com/wall-156278021_11032
Остатки собрания, переданного Музею Ворошилова из Кремля в 1986 году, составляют 12370 экземпляров. Среди них – «Энциклопедия военных и морских наук» русского генерала от инфантерии Леера, философы Кант — «Критика чистого разума» и Гегель – «Наука логики». А также – авторефераты многих историков, римского поэта Овидия, политического деятеля Макиавелли. Еще – это Родзянко «Крушение империи», Лукреций «О природе вещей» и многие другие.
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7. Окончательное ниспровержение марксизма.
Товарищ Реми Мейснер о том, как профессор Петров после 1991 года начал отважно бороться с марксизмом https://remi-meisner.livejournal.com/256364.html и что из этого получилось.
До 1991 года профессор Петров надо понимать осваивал искусство соединения решений съездов КПСС с любыми событиями и процессами. Маркса же продолжают разоблачать уже 28 лет, но все никак не разоблачат.
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8. Когда сахарные рекорды стали проблемой.
А я то думал, чего это сахар подешевел, а у нас оказывается серьезный кризис перепроизводства сахара сложился https://masterok.livejournal.com/5833598.html, и есть проблема с тем, где хранить лишний сахар и куда его девать.
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9. Честный диалог с украинцем переехавшим в Россию.
Подробный рассказ https://zen.yandex.ru/media/id/5dbc544f2f1e4400aff32830/chestnyi-dialog-s-ukraincem-pereehavshim-v-rossiiu-chast-pervaia-5dd5650f1c3fde4f56bb41c8 о проблемах переезда в Россию и после евромайдан от обычного гражданина Украины. В целом, большая часть описанных вещей достаточно хорошо знакома по друзьям, которые также после 2014 года уехали с Украины в Россию.
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10. "Шарли" и гибель французских военных в Мали
"Шарли Эбдо" не смолчало по поводу гибели 13 французских военных в Мали и отметилось https://piseckotenku.livejournal.com/88059.html рядом карикатур на тему пропагандистских плакатов французской армии, дополнив их актуальными новостями из Мали. Как не трудно догадаться, довольными оказались не все, но пока что кроме ИГИЛ в редакцию "Шарли" никто не заходил.
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11. "Ржев по секретным документам".
Еще один отзыв на фильм "Ржев". Еще 2 отзыва выкладывал буквально на днях https://colonelcassad.livejournal.com/5478119.html
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12. Серость советского быта. Правда и миф.
Разговор о "культуре потребления" и была ли в СССР вещевая "серость" и отсутствие того, что называется обществом потребления (неважно в данном контексте позитивное это явление или негативное, речь о самом мифе).
Плюс обсуждение https://youtu.be/AyDuVWOeyGw вопроса о "запрете" книги Стейнбека "Гроздья гнева" в СССР и о том, что якобы Сталин "боялся культуры свободного мира".
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13. Истерика Венедиктова в "Ельцин-Центре".
Отрыв от народа и падение. Два старых клоуна пытались разоблачить "кровавого тирана Сталина", но выглядело это маргинально и смешно.
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14. Четыре способа ограбить соседа.
Мировая экономика представляет собой пирамиду, где на вершине располагается богатое меньшинство, а его благосостояние обеспечивается трудом бесправного большинства. Этажи пирамиды прочно скреплены капиталистическими отношениями. В каждой периферийной экономике их целостность гарантирует местный правящий класс — как правило глубоко компрадорская буржуазия. Он подавляет любые попытки местного населения вывести свою страну из этой системы и сбросить с себя оковы социального угнетения.
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15. Славянский "Ведьмак"
Так как скоро на Западе выйдет американская адаптация серии книг Сапковского "Ведьмак", куда напихали типично славянских гендерно бинарных негров, польские фанаты сняли свой правильным славянский "Ведьмак" с гвинтом и чародейками. Проект сугубо фанатский, но снят как полноценный художественный фильм на час сорок. Пока что только на польском, но есть русские субтитры. В целом, за пределы фанфика данное произведение не вышло.
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PS. До конца года постараюсь опубликовать все что присылали за последние месяцы, чтобы расчистить запасники на следующий год.
Амнистия как обычно 31 декабря.
Всем, кто присылал и присылает ценные материалы, партия и правительство как обычно выражает благодарнасть.
Рассматривается вопрос о почетных грамотах.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5483724.html