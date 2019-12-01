Тоталитарный дайджест. 01.12.2019
13:56. 1 декабря 2019 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ноябрьский "Тоталитарный Дайджест". Из не вошедшего в основные публикации блога.
1. Как главный инженер "Россетей" призывал позорить работников на публике - https://kadrodel.ru/rabotnikam/glavnii-inzhener-rossetei-andrei-maiorov-prizyvaet-publichno-pozorit-sotrudnikov/#3 (эффективный чиновник понял, что наговорил лишнего и начал извиняться).
2. Если бы СССР не распался, на каком уровне он бы сейчас был? – https://inosmi.ru/social/20191127/246314967.html – Китайский автор рассматривает инерционный сценарий существования Советского Союза, если бы не случился его развал в 1991 году.
3. Как разгоаралась первая Чеченская война – https://lenta.ru/articles/2019/11/21/pervayanachalo/ – Достаточно интересное, но немного лакированное интервью одного из руководителей оппозиции Дудаеву до начала первой Чеченской войны.
4. На кого работает журналист Коротков? – https://riafan.ru/1229611-rassledovanie-fan-liberalnye-zhurnalisty-rf-rabotayut-na-ig – Пригожин наносит ответный удар на недавние набросы про его смерть в Африке и похождения ЧВК "Вагнер". Эта музыка будет вечной.
5. О мировом коммунистическом движении – https://prometej.info/vystuplenie-predstavitelya-trudovoj-partii-kndr-na-21-oj-vstreche-kommunisticheskih-i-rabochih-partij/ – Председатель Трудовой Партии Северной Кореи о современном левом движении на съезде компартий.
6.ОАЭ приняли на вооружение одномоторный легкий штурмовик собственной разработки – https://warhead.su/2019/11/26/emiraty-prinyali-na-vooruzhenie-shturmovik-sobstvennoy-razrabotki#comments_anchor_33160 – До целебных тумаков от хуситов, они о таком даже не помышляли.
7. Речь Лазаря Кагановича перед избирателями – https://prorivists.org/doc_kaganovich-1950/ – Лазарь Моисеевич идет на выборы по Ташкентско-Ленинскому избирательному округу.
8.Даже если мозг мертв, Польша будет держаться за НАТО до последнего – https://russian.rt.com/inotv/2019-11-14/Die-Zeit-dazhe-esli-mozg – А зачем НАТО свой мозг, НАТО свой мозг не нужен. За европейское тело подумают в Вашингтоне.
9. Календари со Сталиным. – https://ruszamir.ru/shop/calendars/ – Один из календарей недавно выкладывал, тут есть еще больше.
10. О достоинствах и проблемах самолета "Сухой Супер Джет" - https://sverdlovskavia.livejournal.com/209420.html – Авиацонный специалист рассматривает достоинства и недостатки означенной машины.
11. Южные Курилы. История вопроса – https://runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=7192&PORTAL_ID=7149 – О некоторых исторических аспектах вопроса Южных Курильских островов.
12. Организатор выставки "Люди майдана" задержан за оборот детской порнографии – https://mixnews.lv/latviya/2019/10/26/ltv7-organizator-vystavki-ljudi-majdana-zaderzhan-za-oborot-detskoj-pornografii/ – Борцы за евроинтеграцию которых мы заслужили.
Самое интересное, что у этой истории было продолжение, когда против тех, кто громил выставку педофила начались преследования https://rus.lsm.lv/statja/analitika/analitika/na-organizatorov-vistavki-lyudi-maydana-zavedeno-delo-a-oni-trebuyut-kompensacii.a149734/
13. О результатах проверки биографии маршала Блюхера – http://istmat.info/files/uploads/62045/rgaspi._f.17._op.171._d.365_spravka_o_blyuhere.pdf – Очень странно, но весьма трудно установить, кем на самом деле был маршал Блюхер до революции 1917 года. Даже у НКВД с этим возникли затруднения.
14. Великий аятолла Аль-Систани о попытках переворота в Ираке – https://www.moonofalabama.org/2019/11/grand-ayatollah-sistani-warns-against-us-coup-plot-in-iraq.html – Духовный лидер иракских шиитов о том, что за протестами в Ираке стоят США (статья на английском).
15. Что такое троцкизм? – https://prorivists.org/36_antitrotskyism/ – И снова старые песни о главном.
Партия и правительство как обычно выражают благодарность доверенным поставщикам.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5466126.html