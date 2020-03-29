Тоталитарный Дайджест. 29.03.2020
12:52. 29 марта 2020 242 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мартовский "Тоталитарный Дайджест".
Тоталитарный Дайджест. 29.03.2020
1. Очередь на поезд в Москву.
Граждане РФ возвращаются в Россию из Киева на специальном поезде.
Читать вот здесь https://flackelf.livejournal.com/1238133.html
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2. За фасадом Уйгурского конгресса.
О том как США используют уйгурский вопрос для подрыва территориальной целостности Китайской Народной Республики под вывеской борьбы "за права человека".
Читать вот здесь http://perevodika.ru/articles/1208285.html
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3. Почему следователя Соловьева отстранили от расследования "царского дела"
Старший следователь-криминалист Следственного Комитета России Владимир Соловьев рассказывает о том, как его отстранили от расследования расстрела семьи бывшего царя и политической подоплеке вопроса с останками Романовых.
Читать вот здесь https://www.mk.ru/social/2020/03/05/ostanki-brata-nikolaya-ii-prevratilis-v-akkumulyatornuyu-batareyu.html
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4. О поправках в Конституцию.
Профессиональный юрист о поправках в Конституцию РФ с юридической точки зрения через призму решения Конституционного Суда.
Читать вот здесь https://vk.com/@255862819-o-popravkah-v-konstituciu
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5. Как писатели становятся негодяями
Интревью с Владимиром Бушиным, которое было взято еще в 2012-м году и вышло журнале "Ваш тайный советник". Посвящено оно советским диссидентам.
Читать вот здесь https://zen.yandex.ru/media/history1ru/kak-pisateli-stanoviatsia-negodiaiami-5e173856b477bf00ae04aeff
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6. Четыре могилы лейтенанта Терлецкого.
О продолжение невменяемой истории в Ялте с могилой комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Терлецкого, который и к 75-летию Победы никак не может обрести покой.
Читать вот здесь https://nts-tv.com/news/vlasti-yalty-zaroyut-ostanki-geroya-oborony-sevast-25398/
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7. Жесть наград современного "казачества"
О различных "наградах", которые современные ряженные "казаки" изготавливают и вручают сами себе за различные реальные и мнимые заслуги.
Читать вот здесь https://foto-history.livejournal.com/13325046.html
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8. Фальсификат истории на деньги мэрии Москвы
О пропагандистском буклете Гнилорыбова "Москва растет", который выпускает за счет московского бюджета.
Читать вот здесь https://zen.yandex.ru/media/klio_club/falsifikat-istorii–detiam-ili-kakuiu-istoriiu-vbivaet-v-soznanie-shkolnikov-pravitelstvo-moskvy-5e4a4b0ae9c3ad18fb31d0a4
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9. Претенциозность "Краткой истории человечества".
Критический разбор книги Юваля Ной Харари "Краткая история человечества", которая пользуется немалой популярностью на Западе.
Читать вот здесь https://www.livelib.ru/review/1320007-sapiens-kratkaya-istoriya-chelovechestva-yuval-harari
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10. Золотой ключик страны Советов.
О том, как большевики с помощью золота разрушили международную экономическую и политическую блокаду СССР
Читать вот здесь https://flb.ru/3/4189.html
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11. Наркомпрод и помощь голодающим
О том как Наркомпрод под руководством наркома Брюханова осуществлял помощь голодающим во время голода 1921-1922 годов.
Читать вот здесь https://d-clarence.livejournal.com/384309.html
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12. О международном положении в 1947 году.
Доклад Жданова на совещании коммунистических партий в Польше в 1947 году, где Жданов описывает реалии и перспективы мира после окончания второй мировой войны.
Читать вот здесь https://prorivists.org/doc_jdanov-we1947/
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13. В защиту народовольцев.
Статья в защиту народовольцев через призму отношения общества Российской Империи к их деятельности, которое собственно и способствовало знаменитому оправдательному приговору Вере Засулич, который поддерживали писатель Достоевский и канцлер Горчаков, который во время процесса написал министру юстиции Палену:
«Вы думали убедить наше общество и Европу, что это дело кучки недоучившихся мечтателей, мальчишек и девчонок и с ними нескольких пьяных мужиков, а между тем вы убедили всех, что… это люди вполне зрелые умом и крупным самоотверженным характером, люди, которые знают, за что борются и куда идут… Теперь вся Европа знает, что враги правительства не так ничтожны, как вы это хотели показать».
Читать вот здесь https://prometej.info/za-chto-yalyublyu-narodovolcev/
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14. Жизнь и судьба генерал-майора Кузьмы Семенченко.
О жизненном и боевом пути генерала Семенченко, который в 1941 году смог вывести из окружения под Дубно ввереную ему танковую дивизию и получил звание Героя Советского Союза уже 22 июля 1941 года.
Читать вот здесь https://stariy-voin.livejournal.com/71295.html
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15. О сотрудничестве Литвы с Третьим Рейхом перед второй мировой войной.
О переговорах спецслужб Литвы и Третьего Рейха о совместной борьбе против коммунистов и поляков, а также о возможности превращения Литвы в протекторат нацистской Германии.
Читать вот здесь – https://russian.rt.com/science/article/720344-peregovory-litva-nacisty
Партия и правительство как обычно выражают благодарность читателям за присланные ссылки и материалы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5747943.html