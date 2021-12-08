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Новое правительство Германии

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Новый состав правительства Германии – первого правительства Германии за 16 лет не связанного с Меркель.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7276675.html
Метки: Германия, Европа, Меркель
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