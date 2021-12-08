Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Прорыв к Дону.

85 0

Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Прорыв к Дону. Наступление 4-й немецкой танковой армии 3 – 4 июля 1942 года.
- Как развивались события после развала фронта 40-й армии?
- Куда наносили удар немецкие 24-я танковая дивизия и мотодивизия "Великая Германия"?
- Куда наносили удар немецкие 9-я танковая дивизия и 3-я мотодивизия?
- Как сражались войска 40-й армии и танковых корпусов?
- Какова была судьба пулемётно-артиллерийских батальонов 75-го укреплённого района

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8OXi0ZRdAPA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О проклятии Рамзана Кадырова
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии
О проклятии Рамзана Кадырова
О древних евреях замолвите слово!
Предсказания и пророчества о будущем России
Почему чеченцев не призывают в россиянскую армию
Что было. Текучка
Никаких успехов в экономике нет - ответ на ЛОЖЬ ВВП.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru