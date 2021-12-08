Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Прорыв к Дону.
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Прорыв к Дону. Наступление 4-й немецкой танковой армии 3 – 4 июля 1942 года.
- Как развивались события после развала фронта 40-й армии?
- Куда наносили удар немецкие 24-я танковая дивизия и мотодивизия "Великая Германия"?
- Куда наносили удар немецкие 9-я танковая дивизия и 3-я мотодивизия?
- Как сражались войска 40-й армии и танковых корпусов?
- Какова была судьба пулемётно-артиллерийских батальонов 75-го укреплённого района