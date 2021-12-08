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Борьба иезуитов против протестантов в России и присоединение Украины

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Что не так было сделано при воссоединении Великороссии с Малороссией? Как произошло первое предательство Малороссии Москвой? Какой тотальный просчёт допустил царь Алексей Михайлович? Что произошло после смерти Алексея Михайловича, и почему Пётр одолел Софью? Как противостояние Нарышкиных против Милославских, стало противостоянием ордена Иезуитов и протестантских спецслужб? Об этом говорит историк Сергей Марочкин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o6D7y9o67Bk
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 28453 5431
    Русофил три часа назад

      врёт

    • 19938 16668
      марина час назад

        католичество однозначно гнилая,лицемерная вера и заточена на получение выгод и денег любым путем ,где цель оправдывают средства ,а Папа исключает боязнь Бога ,ибо за денежку снимает все грехи.И эта вера так или иначе воцарилась вна Украине вместе с униатами.А сегодня бедняг прихожан вообще раскололи на несколько церквей внутри себя.Как они бедняги там еще и уцелевают большие толпы ..Ход собирают .

        • 13299 12263
          KTмарина час назад

            Только католичестао?та неужто?

            1
            1
            • 19938 16668
              маринаKT 55 мин. назад

                вот знала что прицепишься -ну согласись ,наша самая толерантная, светлая -как музыка ,но Церковь и Политики и её впрягли в свои игры ,согласна.Вера нужна человеку и изначально всё было не так ,в России имею ввиду-там на Западе всегда содом и гомора

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