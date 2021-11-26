Борьба иезуитов и протестантов в России, раскол Церкви и присоединение Украины
Скелеты дома Романовых. Тотальный просчёт Алексея Михайловича: какие ошибки допустили русские власти при так называемом присоединении Украины? Как произошло первое предательство Малороссии, как перекликаются события 17 века и 2014 года? Раскол Русской Церкви: кто внушил Патриарху Никону идею изменения обряда? Что произошло после смерти Алексея Михайловича: как Пётр I одолел Софью Алексеевну? Нарышкины против Милославских, или Орден Иезуитов проти протестантских спецслужб?