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Борьба иезуитов и протестантов в России, раскол Церкви и присоединение Украины

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Скелеты дома Романовых. Тотальный просчёт Алексея Михайловича: какие ошибки допустили русские власти при так называемом присоединении Украины? Как произошло первое предательство Малороссии, как перекликаются события 17 века и 2014 года? Раскол Русской Церкви: кто внушил Патриарху Никону идею изменения обряда? Что произошло после смерти Алексея Михайловича: как Пётр I одолел Софью Алексеевну? Нарышкины против Милославских, или Орден Иезуитов проти протестантских спецслужб?

Предыдущий выпуск : https://www.youtube.com/watch?v=SAUN_…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1LzzgQ6VPYA
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