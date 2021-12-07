Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли тет-а-тет по видеосвязи. Российский президент вышел на связь со своим американским коллегой из сочинской резиденции «Бочаров ручей». Перед рабочим столом президента России, на котором разложены бумаги, установили большой телеэкран.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что президент России всегда общается с профильными министрами и руководителями ведомств перед такими встречами. «Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России»,— отметил он.

На вопрос, можно ли ожидать какого-либо обращения или заявления президента России после переговоров, Песков ответил: «Нельзя». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры будут идти с использованием закрытой линии связи, которую создали еще при предыдущих администрациях и ранее не применяли. Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Джо Байден планирует выразить обеспокоенность «военной активностью» России на границе с Украиной.

При прессе президенты только обменялись приветствиями, остальные переговоры прошли в закрытом режиме. «Приветствую вас, господин президент»,— обратился к американскому президенту Владимир Путин. «Добрый день! Рад видеть вас снова. В прошлый раз нам не удалось увидеться на G20, но, надеюсь, в следующий раз мы встретимся лично»,— ответил Джо Байден.

Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, стороны договорились действовать скоординированно, а дела, касающиеся Украины, не будут обсуждаться без ее участия. Как ранее сообщали Reuters и Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента США, после переговоров с Владимиром Путиным Джо Байден спустя несколько дней проведет телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.

Вторая личная встреча президентов России и США может состояться в начале 2022 года. Первая и единственная личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в швейцарском поместье Ла-Гранж. Переговоры продолжались три с половиной часа. Президенты обсудили, в частности, стратегическую стабильность, кибербезопасность, обмен заключенными.

По материалам газеты «Коммерсант», газеты «Известия», ТАСС