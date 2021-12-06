Хитрый План Газпром СРАБОТАЛ: сертификация NORD STREAM 2 Идет Как Надо | Геоэнергетика Инфо
Хитрый План Газпром СРАБОТАЛ: сертификация NORD STREAM 2 идет "КАК НАДО". Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо.
Хитрый План Газпром СРАБОТАЛ: сертификация NORD STREAM 2 идет "КАК НАДО". Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо.
Радoсть тo какая.
Рад за детей Миллера
Мoжет Еврoпа и не пустит в Кремль ХАХЛOВ
Иностранцы в руководстве крупных российских компаний c госучастием
Действующие лица
Первым вице-президентом ОАО “Роснефть” работает бывший топ-менеджер Schlumberger француз Эрик Морис Лирон, вице-президентом по шельфовым проектам — американец Зелько Рунье. В совете директоров компании есть американцы — бывший топ-менеджер Exxon Mobil Дональд Хамфриз и глава ВР Роберт Дадли. Зампредом совета является немец Маттиас Варниг, который также трудится управляющим директором подконтрольной ОАО “Газпром” компании Nord-Stream AG. Комитетом акционеров Nord-Stream руководит экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
В набсовет Сбербанка входят американский экономист Мартин Гилман, почетный директор McKinsey британец Питер Кралич, председатель итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena Алессандро Профумо и консультант по инвестициям и корпоративному управлению британка Надя Уэллс.
Членом правления банка ВТБ является венгр Чаба Зентаи. В наблюдательный совет входят Маттиас Варниг и вице-президент группы Vinci француз Ив-Тибо де Сильги.
Независимым директором ОАО “Интер РАО ЕЭС” является вице-президент GE американец Рональд Джеймс Поллетт. В советы директоров ОАО “Россети” и ОАО “Роснано” входит финн Сеппо Юха Ремес.
Старшим вице-президентом — финансовым директором ОАО “Ростелеком” трудится немец Кай-Уве Мельхорн, проработавший 15 лет в Siemens AG.
Заместителем гендиректора ОАО “Аэрофлот” по стратегии и альянсам работает итальянец Джорджо Каллегари.
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А мне их миллярды пахрен
мне не перепадёт
И как тут Кэту объяснять кому-то про взаимопонимание и взаимоуважение при таких раскладах жулья ?
Ему не надo oбяснять.
Oбьясни уличнoму кoту.
Oн честнее и умнее
Я не про себя.
не понимаю для кого ты здесь выступаешь с такой инфой -тебе бы в контакте среди теток это выдать -может напугала кого -то,мало того что примитивом и однотипностью страдаешь ,так еще и попури из страшилок выдавать стал.
Всё согласно купленных билетов,все на своих местах ,но итого ,т.е. контрольный у государства.Иманно это и не допустит третью мировую,чего бы тебе хотелось.Жди вместе с хохлами,когда решат вашу судьбу.Всякая нечисть ,которой числа нет от всяких бандюг саксов,гейропейцев,братанов бывших,вас с Игорешей,желает кусок пирога от России в виде нефти,газа,денег-лишь бы чем ,мол обязаны ,у Бога всё общее.КАк есть ,ты же спецом главного мирового игрока и бандюгу не видишь,не раскрываешь ,а наводишь всех на ВВП .Чем лично тебе не угодил,что отобрал,не додал,мало ,как рантье получаешь??
это и не допустит третью мировую,чего бы тебе хотелось
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Ты oпять грибoчкoв пoела.
Ну зажигай )))