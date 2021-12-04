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Потенциальные 175 000

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Пугалка от "Вашингтон Пост".
Уверяют, что Россия "потенциально может" развернуть 175 000 человек в составе 100 батальонно-тактических групп в Крыму и на границах с Украиной от Азовского моря до границы с Белоруссией.
Правда туда же пихают и резервистов, которые "Россия потенциально может привлечь".  По этой логике можно брать любые цифры ниже предельной численности сухопутных войск ВС РФ и заявлять, что "их потенциально могут привлечь". Аналогичным образом можно придумывать любое число БТГ, безотносительно того, сколько их на самом деле (по украинским заявлениям – 40 на ноябрь).

PS. Байден сегодня заявил, что США не признают никаких “красных линий” на Украине.
Вполне понятно, что пожелания Кремля письменных гарантий по не расширению НАТО на Восток будут демонстративно проигнорированы, что естественно продолжает увеличивать вероятность военной конфронтации.
В современном плотоядном мире, бумажные гарантии и обещания никому и ничего не могут гарантировать. Сферы влияния определяются тем, что страна может взять и удержать, проводя “красные линии” не словами, а делами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7265923.html
Метки: вс рф, Россия, СМИ, Украина, юмор
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