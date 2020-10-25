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Минпромторг признал отсутствие потенциальных эксплуатантов самолетов Ил-96-400М

22:02. 25 октября 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: aex.ru

23 октября 2020 г., AviaStat.ru – Минтранс подготовил проект постановления правительства, в котором предложил перераспределить субсидии на поддержку производства и поставок самолетов Ил-96-400М в пользу других проектов, так как на данный самолет, по мнению Минпромторга, отсутствуют потенциальные эксплуатанты. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1798» в части перераспределения средств федерального бюджета в размере 12,023 млрд рублей на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии ПАО «ГТЛК» в целях обеспечения поддержки продаж воздушных судов отечественного производства. Текст проекта размещен на портале regulation.gov.ru.

Реализацию мероприятий по финансированию приобретения отечественной авиационной техники в рамках настоящего проекта постановления предлагается осуществить путем перераспределения средств федерального бюджета в размере 12,023 мрд рублей с мероприятия по предоставлению субсидии публичному акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» («ГТЛК») в целях обеспечения механизма поддержания продаж воздушных судов Ил-96-400М с объемом финансирования в размере ‎13,8 млрд рублей в 2020 году, предусмотренных федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», говорится в пояснении.

Во исполнение поручений президента Российской Федерации по итогам совещания ‎по вопросам развития авиационной промышленности и авиаперевозок, состоявшегося 13 мая 2020 г Минтрансом России ранее предлагалось осуществить реализацию мероприятия по приобретению одной единицы воздушного судна Ил-96-400М с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в размере ‎7,247 млрд рублей и мероприятия по приобретению воздушных судов отечественного производства с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 4,506 млрд рублей. Соответствующие проекты постановлений были направлены на согласование  ‎в Минфин России, Минэкономразвития России и Минпромторг России.

«По итогам рассмотрения, Минпромторгом России представлена позиция о наличии риска возврата субсидии в размере 7,247 млрд рублей в доход федерального бюджета ввиду отсутствия в настоящий момент потенциального эксплуатанта воздушных судов ‎Ил-96-400М. Кроме того, Минпромторгом России предложено перераспределение средств федерального бюджета, ранее предусмотренных на проект производства и продаж самолетов Ил-96-400М, на предоставление субсидии из федерального бюджета ‎ПАО «ГТЛК» на приобретение вертолетов типа Ми-8Ми-38 и Ансат производства ‎ПАО «Казанский вертолетный завод», что позволит обеспечить поставку ‎в региональные авиакомпании указанной авиационной техники для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок и положительно отразится на финансово-экономическом состоянии ПАО «Казанский вертолетный завод», — говорится в пояснении к проекту.

В этой связи, Минтрансом России подготовлен проект постановления, предусматривающий предоставление субсидии ПАО «ГТЛК» ‎за счет средств федерального бюджета в размере 16,923 млрд рублей, в том числе ‎в размере 4,9 млрд рублей и в размере 12,023 млрд рублей. Кроме того, проект постановления предусматривает привлечение ПАО «ГТЛК» внебюджетных средств в размере 14,429 млрд рублей.

В качестве возможных эксплуатантов Ил-114-300 Минтранс рассматривает «Камчатское авиационное предприятие», «СиЛа», «Аэросервис», «АО 2-ой Архангельский». Эксплуатация самолетов планируется в Дальневосточном федеральном округе. Ми-8, Ми-38 и «Ансаты», по данным Минтранса, могут быть переданы в лизинг «Комиавиатрансу», «ВАП», «Конверс Авиа», «СКОЛ», «РВС», авиапредприятию «Ельцовка», «Нижневартовскавиа», «Нарьян-Марский ОАО».

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Обложка: Ил-96-400М / Фото пресс-службы ВАСО

Метки: чит.клуб

Источник: https://nstarikov.ru/minpromtorg-priznal-otsutstvie-potencialnyh-jekspluatantov-samoletov-il-96-400m-120675

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