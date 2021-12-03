Русский дух: жить ради блага других.

Цель человеческой жизни заключается в переходе на высший духовный уровень, достижимый при понимании конечной цели развития Души. Знания, необходимые для эволюции личности, в течении долгого времени были для многих сокрыты; сейчас пришло время вновь оживить знания, многим из которых тысячи лет, для нравственной эволюции общества.

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1:39 «Зачем я живу?»

8:07 Проявление человечности на войне.

11:12 Три типа счастья. Высший тип наслаждений…

23:39 Что такое «членистоногий тип психики»? Три классификации психики человека.

27:31 Советская система формировала человеческий тип психики: человек – праведник.

33:50 Три женских секрета, которые делают мужчину счастливым. Основы крепкого семейного союза.

39:27 Секрет трудовых подвигов СССР. Три типа управления обществом…

44:21 «Именно поэтому Русские непобедимы».

47:37 Что даёт многодетная семья? Почему в современном обществе всё больше и больше депрессий?

50:05 Что значит быть «требником» Бога? Единая цель всех религий.

55:34 Поддерживает ли Коран другие религии?

60:33 Кто такой настоящий мусульманин?

1:04:20 Война на уничтожение человечности в людях. Как человека отдаляют от Бога…

1:06:40 Как попасть в Духовный Мир?

1:11:40 Ключ к обществу без насилия. Как изменить общество вокруг себя?

1:20:06 Богоцентризм – общество будущего.

Александр Евгеньевич Усанин:

- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,

- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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