В чем смысл человеческой жизни ?
Русский дух: жить ради блага других.
Цель человеческой жизни заключается в переходе на высший духовный уровень, достижимый при понимании конечной цели развития Души. Знания, необходимые для эволюции личности, в течении долгого времени были для многих сокрыты; сейчас пришло время вновь оживить знания, многим из которых тысячи лет, для нравственной эволюции общества.
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1:39 «Зачем я живу?»
8:07 Проявление человечности на войне.
11:12 Три типа счастья. Высший тип наслаждений…
23:39 Что такое «членистоногий тип психики»? Три классификации психики человека.
27:31 Советская система формировала человеческий тип психики: человек – праведник.
33:50 Три женских секрета, которые делают мужчину счастливым. Основы крепкого семейного союза.
39:27 Секрет трудовых подвигов СССР. Три типа управления обществом…
44:21 «Именно поэтому Русские непобедимы».
47:37 Что даёт многодетная семья? Почему в современном обществе всё больше и больше депрессий?
50:05 Что значит быть «требником» Бога? Единая цель всех религий.
55:34 Поддерживает ли Коран другие религии?
60:33 Кто такой настоящий мусульманин?
1:04:20 Война на уничтожение человечности в людях. Как человека отдаляют от Бога…
1:06:40 Как попасть в Духовный Мир?
1:11:40 Ключ к обществу без насилия. Как изменить общество вокруг себя?
1:20:06 Богоцентризм – общество будущего.
Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
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