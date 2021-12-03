Music and soul. Composer Georgy Sviridov.

Режиссер Николай Ряполов. 2006.

Фильмы Николая Ряполова (http://rospisatel.ru/rjapolov.htm) всегда были откровенной беседой со зрителем, разговором на всю глубину чувств до слёз. Именно так жил и творил кумир Николая Филипповича – выдающийся русский композитор Георгий Васильевич Свиридов. Режиссёр лично знал этого исполина русской музыки. Первая их встреча, давшая толчок мысли воспеть талант и личность Георгия Свиридова, многое изменила в жизни Николая Филипповича.

Фильм «Музыка и душа. Георгий Свиридов: избранные произведения и изречения» вышел в шести новеллах – коротких монологах великого мастера. На экране – простой и неизвестный доселе Свиридов, размышляющий о Боге, вере, о русском народе и его песнях, о музыке, о непреходящих ценностях человеческой души. Он исповедует нам печаль своего сердца о новых нелёгких временах, об отрыве современной культуры от извечных корней, дающих силу и глубину. Герой фильма раскрывается нам не только как гениальный маэстро и высоко-духовная личность, но и как патриот своей родины, искренне верующий человек. Описывая нелёгкую судьбу художника в России, Георгий Васильевич и сам испил сполна эту чашу. «Я не ропщу уж против нищеты», – писал композитор, смирившись с трудностями жизни, но эта нищета держала его в цепких объятиях до последнего вздоха. И даже самое дорогое для гениального музыканта – рояль, по злой иронии судьбы был взят им напрокат.

Фильм о Свиридове вызовет сопереживание у зрителя. Режиссёр смог передать всю гамму душевных переживаний героя, потому что сам Николай Филиппович разделил боль и печаль русского гения.

Музыкальные произведения в фильме звучат в исполнении:

Дмитрия Хворостовского, Александра Ведерникова;

Большого Симфонического Оркестра, дирижер Владимир Федосеев;

Московского Камерного Хора, дирижер Владимир Минин;

Петербургской Государственной Академической Капеллы имени М.И.Глинки, дирижер Владислав Чернушенко.

Фильм 1 - "Я покинул родимый дом ". Звучат произведения Георгия Васильевича Свиридова: «Песнопения и молитвы»; из кантаты «Курские песни»: «Ой, горе, горе» (слова народные); из поэмы для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» (на слова С.Есенина): «Я покинул родимый дом», «Отвори мне, страж заоблачный».

Фильм 2 - "Не мани меня ты, воля ". Звучат произведения Георгия Васильевича Свиридова: из кантаты «Курские песни»: «Воспой, жавороночек» (слова народные); «Снег идет» (на слова Б.Пастернака); фрагмент народной песни «Лучина» в исполнении Н.Плевицкой, грамзапись 1913 г.

Фильм 3 - "Тяжко нам было под вьюгами ". Звучат произведения Георгия Васильевича Свиридова: фрагменты из «Патетической оратории», из поэмы «Памяти Сергея Есенина» «1919 год»; «Душа» (на слова А.Блока); «О верю, верю, счастье есть», из поэмы для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» (на слова С.Есенина).

Фильм 4 - "Звук привычный, звук живой ". О А.С.Пушкине, его творческом, жизненном пути и пушкинском цикле. Звучат произведения Георгия Васильевича Свиридова: «Зимняя дорога» (на слова А.С.Пушкина), фрагменты из концерта для хора «Пушкинский венок»: «Наташа», «Зарю бьют», «Восстань, боязливый», из музыкальной иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»; фрагмент из Концерта для скрипки с оркестром №5 В.А.Моцарта.

Фильм 5 - "О, судьба! И народа, и его поэтов ". Звучат произведения Георгия Васильевича Свиридова: «Петербургская песенка» (на слова Блока), «Табун» (на слова С.Есенина), «Край ты мой заброшенный» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (на слова С.Есенина).

Фильм 6 - "Тихо. И будет всё тише... ". Звучат произведения Георгия Васильевича Свиридова: «По осеннему кычет сова» (на слова С.Есенина), «Колечушко, сердечушко» (на слова А.С.Пушкина), «Вечером синим» (на слова С.Есенина).