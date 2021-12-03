

Кем является человек? Многие философы и религии пытаются ответить на этот вопрос. Материалисты считают человека разумным животным, биологическим объектом, существующим и действующим только инстинктами тела, благодаря химическим процессам в теле, гормонам и прочим веществам, вызывающим те или иные реакции в мозге и клетках тела. Религии говорят о душе, как основе человеческой сущности, без которой тело мертво.

Так кто же на самом деле есть человек?

Душа ли он, дух или тело, или душа в теле?

Что такое душа и дух?

И как эти понятия и приятие себя телом или духовной составляющей могут повлиять на самосознание человека, на возможность его просветления, о котором так часто говорится в восточных учениях? Может ли отношение к себе, как к телу или, как душе, как-то повлиять не только на самосознание, но и на физическое тело?

Может ли физическое тело и процессы в нем повлиять на душу?

Что такое душевные болезни, и можно ли их вылечить, воздействуя на тело?

Есть ли способ духу противостоять физическим воздействиям на тело, излучениям, чипизации и тому подобному?

Возможно ли перенести физическое тело в иные мерности и повысить его вибрации?

Как проявляется душа в теле, что есть в человеке телесного и что идет от его духа?

Об этом поговорим в передаче «Духовное и телесное или как выжить в эпоху чипизации»

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!