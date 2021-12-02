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Что стало с моими одноклассниками

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Лет 30 прошло, как мы с братом окончили школу, а многих наших одноклассников давно уже нет в живых: Леру зарезал на кухне её пьяный парень; Андрей,​ выпив, попал под поезд; Тимур умер от цирроза… Одиннадцать​ наших одноклассников погибли из-за спиртного. Алкоголь – это наркотик, уничтожающий нашу страну. Но в​ наших силах изменить это!
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Клинический психолог, Практикующий психотерапевт, Автор методических программ по работе с девиантным поведением.
Руководитель Московского городского отделения Общественной организации "Общее дело" Моисеев Олег Олегович

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z5N6BvoEbk8
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