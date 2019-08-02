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«В России никто не поверит, что это так»: опубликованы шокирующие данные о безграмотности американцев

03:30. 2 августа 2019 Просмотров - 305 Один комментарий Опубликовал:
«В России никто не поверит, что это так»: опубликованы шокирующие данные о безграмотности американцев | Русская весна

Каждый пятый житель Соединённых Штатов имеет «низкие навыки грамотности». Как показали свежие исследования, у 43 миллионов американцев сложности с чтением и письмом.

В материале американской телерадиокомпании ABC News сообщается, что широко распространённое представление об умении всех или большинства носителей английского языка в Америке читать и писать, хотя бы на базовом уровне — на самом деле ложно.

По подсчётам программы Минобразования США по оценке компетенций взрослых (PIAAC), каждый пятый гражданин Соединённых Штатов неграмотен.

PIAAC насчитала, что среди взрослого населения Америки 26,5 миллиона могут читать и писать на самом базовом уровне. Это означает, что понимать тексты в газетах им сложно, а заполнять формы в кабинете врача они тоже могут с трудом.

8,4 миллионам американцам система дала определение «функционально неграмотные».

Классифицированные как обладатели низкой способности к грамотности 8,2 миллиона не смогли принять участие в опросе из-за языкового барьера.

На сайте опубликована история одного американца, уроженца Алабамы. Отец-фермер не отправил сына в школу, так как тогда это было не обязательно. Джордж, как называют его СМИ, вырос и стал управлять собственным бизнесом во Флориде. То, что он был неграмотен, почти никак не влияло на бизнес.

Всегда были люди, которые занимались документами вместо него. При этом мужчина стал активистом местной церкви, а потом и вовсе возглавил совет дьяконов, не имея даже возможности самостоятельно читать Библию. На помощь ему приходят жена и дети, перед выступлениями разучивающие с ним тексты.

По мнению экспертов, в современном обществе неграмотные люди учатся жить. В пример приводятся ситуации, когда они могут сказать, что забыли дома очки и просто просят прочитать текст кого-то другого. В кошельке такие люди носят образец написания собственного имени и адреса, с которого они могут скопировать их, когда это необходимо.

Главный редактор телеканала Russia Today и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала опубликованные данные историей из личной жизни:

«Когда я училась в школе, в Америке, это было одним из главных потрясений. В последнем, 12-м классе некоторые мои одноклассники — восемнадцати-девятнадцатилетние лбы — с трудом читали. Прямо вот как мой четырехлетний сын — чуть лучше, чем по слогам. И я понимала, что в России мне тупо никто не поверит, что это так».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1564678473

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3023 2467
    Juryi 2 августа 2019 в 13:31

    Добавлю от себя. Каждый ВТОРОЙ житель Соединённых Штатов имеет «низкие навыки человечности». Как показывают многолетние наблюдения, у 120 миллионов американцев ( из 240 миллионов, имеющих право голоса), сложности с чувством человечности – они из года в год голосуют то за “республиканское”, то за “демократическое”, но одинаково фашистское правительство. Ведь фашизм – это, прежде всего, наглая уверенность в “богоизбранности” своей нации и право отстаивать экономические интересы (благополучие) своей нации военной силой в любом уголке мира. Так записано в американской доктрине национальной безопасности. Что мы и наблюдаем по свежей памяти и во времена Трампа, и во времена Обамы, как и раньше при Клинтоне, Рейгане, …

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