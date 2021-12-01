125 лет маршалу Жукову
Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Маршала Победы Георгий Константиновича Жукова.
Жуков в Берлине. 2 мая 1945 года.
Жуков принимает безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.
Интервью 1965-го года. Операция "Уран", Сталинград 1942-1943.
Интервью 1966-го года.
Маршал Жуков – страницы биографии. Фильм 1984 года. Обращаю внимание на использование в фильме фрагментов интервью Жукова 1966-го года, которое якобы было "полностью запрещено в СССР" и до сих пор гуляет как "запрещенное в СССР", хотя в советском же документальном фильме оно вполне себе используется.