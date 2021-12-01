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125 лет маршалу Жукову

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Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Маршала Победы Георгий Константиновича Жукова.


Жуков в Берлине. 2 мая 1945 года.


Жуков принимает безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.


Интервью 1965-го года. Операция "Уран", Сталинград 1942-1943.


Интервью 1966-го года.


Маршал Жуков – страницы биографии. Фильм 1984 года. Обращаю внимание на использование в фильме фрагментов интервью Жукова 1966-го года, которое якобы было "полностью запрещено в СССР" и до сих пор гуляет как "запрещенное в СССР", хотя в советском же документальном фильме оно вполне себе используется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7259425.html
Метки: великая отечественная война, Видео, герои, Жуков, красная армия
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