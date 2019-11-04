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Внук не пришел на подмогу маршалу, под началом которого геройски воевал дед

18:59. 4 ноября 2019 569 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Источник: Российская газета
В Одессе со здания военкомата снесли барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Жители города принесли к образовавшейся в стене дыре цветы и стали зажигать лампады в память о полководце, что вызвало недовольство «продолжателей дела Бандеры и Шухевича» и привело к вандализму.
9 мая 2019 года. Владимир Зеленский у могилы деда. За десять дней до инаугурации... Фото: Facebook.com/zelensky95

9 мая 2019 года. Владимир Зеленский у могилы деда. За десять дней до инаугурации… Фото: Facebook.com/zelensky95

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала. Она назвала «зверьем» неонацистов, сбросивших на землю и поджигавших цветы, которые местные жители принесли к месту памяти полководца.

Напомним, в начале июня осквернение исторической памяти произошло и в Харькове — там националисты снесли бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал администрацию Харькова, где снесли памятник Маршалу Победы Георгию Жукову, выяснить «правовую коллизию случившегося». Из сообщений информагентств:

 

Летом 1941 года 17-летний Семен Зеленский, житель Кривого Рога (что в Днепропетровской области Украины), ушел в армию.

Ушел не позднее 14 августа — зачисление его на военную службу оформил ещё Криворожский райвоенкомат, а 15 августа в Кривой Рог вошли немцы.

Ушел наверняка добровольцем — граждан 1924 года рождения мобилизация в то лето ещё не коснулась.

Окончив в 1942 году военное училище и получив в петлицы «кубик» младшего лейтенанта, Семен Зеленский попал на фронт, в 153-ю стрелковую дивизию — 31 декабря ставшую 57-й гвардейской стрелковой.

В её 174-м гвардейском стрелковом полку он командовал взводом 120-мм полковых минометов — самого мощного огневого средства стрелкового полка.

«Кубари», белой ниткой шитые, Амуниция без прикрас.Но басами, покамест жидкими, Отдаем боевой приказ.

Дивизия сражалась на Юго-Западном фронте (20 октября 1943 года переименованном в 3-й Украинский). И, прокладывая огнем дорогу пехоте, минометчик Зеленский постепенно приближался к родному городу. Прошел с боями Левобережную Украину, форсировал Днепр. И в январе — феврале 1944-го, вытесняя врага из района Никополя — богатого необходимым для танковой брони марганцем, — воевал всего в 50 — 60 километрах юго-восточнее Кривого Рога.

Воевал инициативно — как и подобает хорошему командиру. В начале февраля под Александровкой его минометчикам пришлось действовать в качестве пехоты — так напирали немцы. Стали заканчиваться патроны, но смекалистый комвзвода использовал стоявший неподалеку подбитый танк — посадив в него бойца вести огонь из танкового пулемета. Так и отбил четыре атаки…

…Прямо к черту в дебриЛомит минометный наш расчет.Мы такое раздуваним пекло -В дым сгорит любой нерусский черт!

За эти зимние бои в районе Никополя гвардии младший лейтенант Зеленский был награжден первым орденом Красной Звезды.

Кривой Рог освободила другая армия, а 8-я гвардейская — в которой, под началом героя обороны Сталинграда генерала Василия Чуйкова, воевал Зеленский — выбила врага из Одессы, форсировала Днестр и вступила на территорию Молдавии.

В мае 1944-го её перебросили на Волынь, и с тех пор Зеленский — уже гвардии лейтенант — воевал на 1-м Белорусском фронте. И командовал в родном 174-м гвардейском полку уже не взводом «самоваров», а 2-й стрелковой ротой. «Является хорошим организатором и руководителем в своей роте», — аттестовали его в июле в штабе полка.

В июле, в операции «Багратион», освобождая последние метры волынской земли, гвардии лейтенант действовал так, как учил Суворов — «глазомер, быстрота, натиск»! Выйдя к Западному Бугу, отделявшему СССР от Польши, он тут же, лично, отыскал брод и по нему — с ходу, быстро, не понеся поэтому никаких потерь! — переправил роту на западный берег.

Представлялся за это к специальной командирской награде — ордену Александра Невского. Однако получил лишь вторую «Красную Звезду»…

От Буга, через польский Люблин, 57-я гвардейская вышла к Висле и участвовала в захвате плацдарма на ее западном берегу, у Магнушева, и в тяжелых боях за него.

Прямым начальником Зеленского в ноябре 1944 года стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, принявший командование 1-м Белорусским фронтом. А 14 января 1945 года армия Чуйкова стремительно рванулась с Магнушевского плацдарма на запад — от Вислы к Одеру, «в логово фашистского зверя».

Дивизия Зеленского первой из войск Жукова пересекла границу Германии и в начале февраля захватила плацдарм на западном берегу Одера, под Кюстрином — оказавшись километрах в 70 от Берлина.

16 — 19 апреля 1945-го гвардии лейтенант Зеленский прошел вместе со своей дивизией через самые тяжелые бои Берлинской операции — за Зеловские высоты, — а 2 мая закончил войну на улицах Берлина.

2 июня 2019 года члены украинских националистических организаций свалили в Харькове с постамента памятник маршалу Жукову.

2 июня 2019 года. Неравный бой маршала Жукова. / РИА Новости

2 июня 2019 года. Неравный бой маршала Жукова. Фото: РИА Новости

 

Президент Украины Владимир Зеленский — внук воевавшего под началом Жукова гвардии лейтенанта Семена Зеленского — осторожно «призвал администрацию Харькова выяснить „правовую коллизию“ произошедшего и выбрать наиболее подходящее решение конфликта».

Даже этот набор тусклых слов внук поручил произнести пресс-секретарю.

Источник: https://nstarikov.ru/vnuk-ne-prishel-na-podmogu-marshalu-pod-nachalom-kotorogo-gerojski-voeval-ded-109959

Метки: чит.клуб

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4530 3938
    mary 4 ноября 2019 в 20:33

    вот пример чистой пропаганды в исполнении Старикова ,накрапал тут же ,не отходя от факта произошедшего накануне-внук,долг-и не пишет, что еврей и долг государству(какому) большой вопрос ,у них свой долг и его определение и он всегда ,этот Стариков ,двуликий янус.

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    2
    • 23238 15477
      Ликвидаторmary 4 ноября 2019 в 21:12

      грязный иезуитский пропагандон.
      Жуков – агент абвера. Сталин ещё осенью 41-го хотел его расстрелять – виноват, что не расстрелял. Жуков крышевал Хрущёва, если бы не жуков, хруща свергли бы ещё в первую попытку.
      Кровавый мясник русского народа, ложивший рядовых на фронте, как мясо. мародёр. антисоветчик. птенец Тухачевского.

      А не из касты ли прилепиных-говорухиных этот пэтриот Старикофф???

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      2
  • 7853 2698
    nikolay 5 ноября 2019 в 17:20

    Это очень сильное пропагандистско-моральное поражение. Жалки потуги тех РФ-пропагандонов, что ахают и возмущаются тем, что «Одесса не восстала». В помойное ведро вас! Одесса поднялась на протест в феврале и марте 2014 года. Но Кремль сказал Одессе: «Ты – не русский, а украинский город. Одесситы – не крымчане. Россия – это только РФ в границах 1991 года плюс Крым. И помощи не ждите». В результате те, кто в Одессе поверил Москве и ждал от нее помощи, оказались заживо сожженными, удушенными ядовитым дымом, избитыми до смерти, брошенными в застенки новой бандеровщины. Русское великодержавное подполье в Одессе оказалось отчасти уничтоженным, отчасти – полностью деморализованным. Это еще чудо, что кто-то пытался защитить мемориальную доску 4 ноября 2019 года! Ибо каждый знает: тот, кто поверил Путину, оказывается убитым, изувеченным, заключенным. А те 4 тысячи одесситов, что ушли воевать в Донбасс, сегодня просто заложники. Ибо какая судьба ждет их в случае, если Москва запихнет ЛДНР (по-мински) «в Украину»?
    Максим Калашников.

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    1
  • 4530 3938
    mary 5 ноября 2019 в 17:32

    максим такой же поцтриот ,как и ты миколай ,как и Квачков.Ишь накуролесил,ваши поцы жиды убили безобидных стариков ,думали ,что повторите финт с Башнями,Боингом .Кровь на вас ,вот и живите с этим,рано или поздно сработает карма.И правильно что не защищали ,жизнь беречь нужно,всему свое время.

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