Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945г. Часть 2. Победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско
Мирослав Эдуардович Морозов. Бои на Балтике в начале 1945 г. Часть 2. Поход подлодки С-13, победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско.
- Какие задачи были поставлены наркомом Кузнецовым штабу КБФ на январь февраль 1945 года?
- Какими силами КБФ мог использовать для блокады портов на Балтике?
- Какие успехи выпали на долю подводников КБФ?
- Какие силы противник задействовал для прикрытия конвойных операций?
- Как проходил поход подводной лодки С-13?
- Какие успехи и какие неудачи случились в походе С-13?
- Сколько немецких кораблей и судов прошли мимо позиции С-13 и почему не атаковали советскую подводную лодку?
- Имел ли право командир С-13 атаковать немецкие суда «Вильгельм Густлофф» («Wilhelm Gustloff») и «Генерал Штойбен» («General Steuben»)?
Кто такой Александр Маринеско, герой или нарушитель дисциплины?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!