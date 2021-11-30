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Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945г. Часть 2. Победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско

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Мирослав Эдуардович Морозов. Бои на Балтике в начале 1945 г. Часть 2. Поход подлодки С-13, победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско.
- Какие задачи были поставлены наркомом Кузнецовым штабу КБФ на январь февраль 1945 года?
- Какими силами КБФ мог использовать для блокады портов на Балтике?
- Какие успехи выпали на долю подводников КБФ?
- Какие силы противник задействовал для прикрытия конвойных операций?
- Как проходил поход подводной лодки С-13?
- Какие успехи и какие неудачи случились в походе С-13?
- Сколько немецких кораблей и судов прошли мимо позиции С-13 и почему не атаковали советскую подводную лодку?
- Имел ли право командир С-13 атаковать немецкие суда «Вильгельм Густлофф» («Wilhelm Gustloff») и «Генерал Штойбен» («General Steuben»)?
Кто такой Александр Маринеско, герой или нарушитель дисциплины?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6B2HQvu4zFE
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