Причины падения рейтинга Зеленского

Причин тут несколько. Первая причина, что рейтинг «Слуги народа» и партии и персонажа телесериала, которого сыграл Зеленский, падает на глазах. И накал страстей такой, что скоро могут, как было в 94 году, состоятся внеочередные выборы президента. Ну и с высокой вероятностью состоятся очередные внеочередные выборы парламента. И в нормальных обстоятельствах, ни Зеленский, ни его свежеизготовленная партия не имеют шансов на победу. Значит надо добиться, чтобы обстоятельства были ненормальными. А простейший способ обеспечить ненормальные обстоятельства — это война. Конечно гражданская война на Украине тянется уже семь с лишним лет, но одно дело вялотекущие проблемы, другое дело обострение.

Ну и вторая причина, на мой взгляд не менее важная. Что дела у Байдена и его однопартийцев не лучше чем у Зеленского и его однопартийцев. Поскольку и там, и там к власти пришли демагоги, не только не умеющие решать реальные проблемы, но и не верящие, что проблемы могут быть реальными. Даже по тем философским взглядам, которые лежат в основе политической теории исповедуемой «тоталитарной сектой» в целом и её американским подразделением, Демократической партией, в частности. Реальности вообще нет, в том смысле, что нет ничего такого, что нельзя было бы изменить красивыми словами.

Ну и каждый раз, когда эта прекрасная теория в очередной раз оказывается разбита безобразными фактами, есть желание затмить её другими фактами. Тоже конечно безобразными. Поэтому, например в 2008 году, когда республиканцы надеялись продлить своё правление в Соединённых Государствах Америки и в тот момент к власти как раз рвалась «либеральнутая» на всю голову часть республиканцев, они затеяли войну Грузии против Южной Осетии. Война правда закончилась за пять лет и не в пользу Грузии. Потому что в начале этой войны были обстреляны миротворцы из Российской Федерации, находившиеся там по договору Грузии с Южной Осетией. И в результате Российская Федерация вмешалась. Конечно, тогда у нас положение было намного хуже…