Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945 г. Часть 1. Немецкая эвакуация морем

71 0

Мирослав Эдуардович Морозов. О боевых действиях на Балтике  в январе – феврале 1945 года. Часть 1. Немецкая эвакуация морем из Восточной Пруссии.
- Какие задачи ставила Ставка Верховного Главнокомандования и главком ВМФ перед Краснознаменным Балтийским флотом на 1945 год?
- Какое место в планах германского командования занимало удержание побережья Данцигской бухты и почему?
- Как прошел первый этап Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и как он изменил обстановку на Балтике?
- Какие новые задачи возникли перед кригсмарине в связи с прорывом советских войск к берегам Данцигской бухты?
- Какой объем имела эвакуация тыловых и учебных соединений кригсмарине и гражданского населения из Восточной Пруссии?
- Какое влияние на немецкие коммуникации в центральной и западной частях Балтики оказали массированные минные постановки британской авиации?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFtDlUldDDU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мирослав Морозов о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве.
Мирослав Морозов о боевых действиях в Северной Балтике в конце 1944 г.
Мирослав Морозов о боевых действиях в Южной Балтике в конце 1944 г. Часть 1
Мирослав Морозов о боевых действиях в Южной Балтике в конце 1944 г. Часть 2
Мирослав Морозов. Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.
Мирослав Морозов о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова.
Как война стала неизбежна
«Три завершающие крупные операции»: Минобороны рассекретило документы о войне СССР с милитаристской Японией

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru