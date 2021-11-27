Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945 г. Часть 1. Немецкая эвакуация морем
Мирослав Эдуардович Морозов. О боевых действиях на Балтике в январе – феврале 1945 года. Часть 1. Немецкая эвакуация морем из Восточной Пруссии.
- Какие задачи ставила Ставка Верховного Главнокомандования и главком ВМФ перед Краснознаменным Балтийским флотом на 1945 год?
- Какое место в планах германского командования занимало удержание побережья Данцигской бухты и почему?
- Как прошел первый этап Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и как он изменил обстановку на Балтике?
- Какие новые задачи возникли перед кригсмарине в связи с прорывом советских войск к берегам Данцигской бухты?
- Какой объем имела эвакуация тыловых и учебных соединений кригсмарине и гражданского населения из Восточной Пруссии?
- Какое влияние на немецкие коммуникации в центральной и западной частях Балтики оказали массированные минные постановки британской авиации?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!