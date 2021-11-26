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Простой факт о Фиделе Кастро

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О природе ненависти американского истеблишмента к Кубе.

«Простой факт заключается в том, что Кастро представляет собой успешный вызов США, отрицание всей нашей политики в полушарии, проводившейся почти полтора века» (c) Совет по планированию политики Государственного департамента США, 1964 г

С тех пор прошло 57 лет. Фидель Кастро уже умер, но борьба с его густой тенью продолжает оставаться приоритетом американской политики в отношении Кубы. Не сумев уничтожить Фиделя Кастро при его жизни, США стремятся уничтожить его дело после его смерти, чтобы стереть сам факт успешного вызова американской политике в западном полушарии, который подает пример другим странам, также бросающим вызов американской гегемонии и ее попыткам сгрести все страны региона под диктат нового издания Доктрины Монро.

В этом видится еще один пример величия Фиделя Кастро, с которым единственная сверхдержава продолжает остервенело бороться даже после его смерти.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7247124.html
Метки: империализм, куба, латинская америка, социализм, США, фидель кастро
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