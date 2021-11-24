В данном эфире мы рассмотрим множество книг, которые повествуют о глубокой древности Славянства, но в наше время фактически являются запрещенными, так как не изучаются ни одним институтом и отсутствуют в школьной программе.

Мы рассмотрим настоящую историю Славян, которых разные авторы прошлых времен называли Скифами, Половцами, Печенегами, Монголо – Тартарами и т.д., описанную в книге Лызлова «Скифская история», вышедшей в 1692 году.

Флоринский проанализировал инженерную специфику известных ему захоронений и курганов в Персии и Малой Азии, всюду обнаружив стилистическое и функциональное их сходство с Западной Сибирью, что позволило ему говорить о едином праарийском народе, который обитал на этой территории в долетописные времена от самых окраин Европы до западной границы Китая, об общности мировоззрения праариев и, как следствие, об их расовом родстве, и все это описал в своей книге "Первобытные Славяне по памятникам их доисторической жизни".

Эти и другие книги мы рассмотрим в эфире для того, чтобы узнать много новой, достоверной информации о настоящем прошлом Славян.

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