Когда они отрыли ее, то обнаружили клыки, торчащие из пасти, как у слона. Их с большим трудом выломали, так же как часть головы. Когда стали копать глубже, наткнулись на переднюю ногу, которую он тоже отрубил и привез в город Турухан. Она была такой же толщины, как талия взрослого человека. В шее на кости было видно что-то красное, как кровь.

Больше всего их находят в конце зимы, когда лед вскрывается и захватывает с берегов целые куски земли, в которых обнаруживают эту кость, или эти клыки. Мне рассказали об одном очевидце, который сам занимался поисками мамутовой кости. Недалеко от Турухана он нашел целого мамута. Сначала обнаружил на берегу одной реки в обрушившейся глыбе замерзшей земли голову.

„Много мамутовой кости встречается и к северо–востоку от реки Кеть, в особенности на реках Енисей, Турухан, Мангазея и Лене, и около Якутского вплоть до Ледяного моря.

Немного предыстории: В то время, когда Витсен писал свою книгу, вернее не писал, а составлял из присланных ему документов и сообщений от тех, кому приходилось бывать в Сибири, и вообще в той стороне света, что находится восточнее Московии и находится между берегами Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, и имел что сообщить об этом.

В этой статье я хочу предложить вам ознакомиться с интересными отрывками из книги Николааса Витсена „Северная и Восточная Тартария” о находках, сделанных в Сибири в начале и середине 17 века .

В другой раз этот человек вырубил еще из одной найденной головы два клыка общим весом 12 пудов*. (1 пуд это 40 русских фунтов или 331/3 голландских фунтов.) Когда эти клыки вынимают из земли, то они не повреждены и хороши, как слоновая кость, но когда они долго лежат на берегу, на воздухе, они чернеют и истлевают.

Их возили по всей России и употребляли как слоновую кость. Многие христиане там думают, что эти животные, которых они принимают за слонов, там жили до потопа, когда климат там был мягче. Во время Великого потопа эти животные затонули и были унесены под землю, а после потопа этот край стал холоднее.

Другие же считают, что в древние времена в этих краях жили животные особого вида, но не слоны, и это их скелеты и клыки или рога. Затем они вымерли от какой-либо случайности: из-за потопа или были истреблены, или как иначе исчезли, так что от них не осталось потомства*. В Англии раньше было много волков, но теперь они все истреблены.

Третьи считают, что во времена Александра эти слоны были привезены сюда через Танаис. Эта река не очень далеко расположена от тех мест, где так же встречаются эти клыки. У этой реки он [Александр] сражался на слонах.

В 1611 г. Джонас Логан совершил морской рейс из Англии в страну самоедов; как сообщают, оттуда привезли в Лондон один слоновый клык, который самоеды привезли продавать. Это, несомненно, была мамутовая кость."

Река Танаис -это современный Дон. Самоедия -это ныне Архангельская, Тюменская и Таймырская области.

Далее в книге:

„Один московский воевода сказал мне, что 30 милями ниже Олонца на Танаисе видел, как около берегов этой реки, которая там протекает между высокими горами, в подмытом слое обнаружили кости людей и животных.

Тогда начали, по приказу его Царского Величества, там рыть и на расстоянии двух миль в ширину и в длину нашли под землей, на глубине 8 или 10 футов, тысячи костей, человеческих и слоновых, человеческие головы, бедренные кости, руки, ноги, позвонки и т. д. Местами скелеты слонов были кое-где как бы упавшие и скорченные. В мире нет кладбища такого размера, содержавшего столько костей умерших.

Они лежали, как бы сложенные в кучу, очень тесно. Это, несомненно, как считает этот господин, остатки сражения Александра со скифами, о котором сообщается в преданиях, а не мамутовые кости, или же слоновая кость, которую нашли, как было сказано: два слона лежали, упавшими на бок, скелеты были целы.

Рядом с этими животными нашли около головы две серебряные чаши. Подобных костей нашли много на дне реки Танаис. Из них некоторые от времени и от воды становились такими хрупкими, что рассыпались, когда до них дотрагивались, и приобретали вкус соли из рога.

Вышеупомянутый господин рассказал мне еще, что он видел перед воротами казацкого городка Чиркаский, в нижнем течении реки Танаис, выставленную большую кость, как человеческое бедро. Считали, что это была кость великана. Говорят, что в древние времена в этих краях жили великаны или очень крупные люди. Эту кость он тоже привез оттуда."

Возможно, в этом месте произошла какая-то битва? Были обнаружены тысячи костей, о которых сейчас уже ничего не известно. Возможно, они полностью разрушились и разложились без остатка.

Городок Чиркаский – возможно нынешний Ростов-на-Дону? Там как раз рядом есть город Новочеркасск. Глубина 8-10 футов -это 2,5 -3 м. Интересно, что примерно в том же районе и близко: в Крыму, Краснодарском крае, на побережьях Черного и Азовского морей, на этой же глубине находят древнегреческие города, разрушенные и покинутые жителями по официальной версии истории в 1 веке н.э.

Еще очень интересный отрывок:

„Таким же образом, как мамута, в некоторых краях находят и единорога под землей, подобно тем рыбам, которых встречают в Гренландии. Можно судить по их тленности и степени испорченности, что они лежали много веков под землей. Такого же единорога нашли около Акена, в одной горе, и говорят, что даже в Риме нашли единорога под землей, так же и в Калабрии.

Один известный торговец, родом из Вологды, от голландских родителей, который много торговал мамонтовой костью, рассказал мне, что он видел бедренные кости такого животного, которые, как он считает, принадлежали слону. Далее он говорит, что эти клыки, когда долго лежат на воздухе и на солнце, начинают лупиться, гнить и делаются малоценными.

Он считает, что они туда приплыли во время потопа. Большая часть их встречается по берегам Оби, во время половодья вымывается водой. Он мне рассказал, что говорит с надежными людьми, которые находили целые скелеты. Он однажды купил в Вологде у человека, приехавшего из Тобола, 80 пудов этих клыков.

Господин Салтыков, который был главным воеводой в Тоболе, рассказал мне, что он сам нашел и велел выкопать много мамутовой кости в реке Иртыш, а в Оби нашел даже куски головы, бедренные кости, ноги и ребра*. Он считает, что они там лежали со времени всемирного потопа.

В 1665 г. в Москве мне подарили зарисовку мамута с такими же рогами, как на присланной мне теперь голове, и с клыками, как у слона. Но я не ручаюсь за достоверность рисунка и не привожу его здесь (см. W. 66 о бубули pостом с вола и W. 98 о мугальском быке). Оба последних животных слишком малы, чтобы присланная мне голова могла им принадлежать. Скорее, она похожа на голову древнего вола.

Наконец, мне из Сибири прислали* 1703 голову с рогами и череп неизвестного животного, которое рыбаки извлекли из земли или со дна глубокой реки.

Он заметно больше, чем череп вола, и казался бы мне черепом крупного буйвола, если бы рога были закручены несколько иначе; хотя, насколько люди помнят, буйволы на этой земле никогда не водились."



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Череп неизвестного животного, найденный под землей в Сибири недалеко от Вергатурья в 1703 году. Вид спереди. Вид сверху. Вид изнутри



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Нижняя челюсть мамонта, вид спереди

Нижняя челюсть мамонта, вид сзади

Интересно, что Витсен пишет об единороге вовсе не как о мифическом животном, а как о реальном, который хоть и вымер к тому времени но люди о нем еще каким-то образом помнили, что это оно реально существовало.

И в связи с этим единороги, изображенные на фронтоне Королевского дворца на Даме в Амстердаме уже не кажутся мифическим сюжетом?



Het Koninklijk paleis Dam Amsterdam

Читаем дальше, что написано у Витсена:

„Как ошибочно и фантастично иезуит Авриль говорит об этих подземных слоновых клыках, в его описании Тартарии, можно видеть из следующего:

«Обнаружили некий вид слоновой кости, которая гораздо белее и глаже, чем та, которую нам привозят из Индии. Но кость эту доставляют не слоны, так как в этом северном крае слишком холодно (это говорится о Сибири – для такого животного, которое любит тепло), а другие животные, а именно те, которые живут и в воде, и на земле, под названием бегемоты.

Их обычно встречают в реке Лене или на берегах Тартарского моря. Мне в Москве показывали несколько зубов этого чудовищного животного, длиной в 10 дюймов и толщиной в 2 дюйма в корне. Клыки слона с ними несравнимы ни по белизне, ни по красоте; они имеют свойство останавливать кровотечение, если иметь их при себе.

Персияне и турки, которым их продают, так высоко ценят их, что предпочитают иметь саблю или кинжал с рукоятью из этой кости, чем из золота или литого серебра. Несомненно, те, кто ввели эту кость в употребление, знали ей цену, потому что они очень рискуют собой, когда нападают и ловят его [бегемота], так как он опаснее, чем крокодил.

Открытием этого животного мы обязаны жителям одного острова, откуда происходило первое население Америки. Это нам рассказал некий воевода, который был хорошо знаком с краями, расположенными на восточном берегу Оби. Идя дальше по Оби к востоку, есть большая река под названием Кавойна, в которую впадает другая река под названием Лена.

В устье первой реки, которая впадает в море, есть большой и густо населенный остров, замечательный тем, что там ловят бегемота, животное, которое живет и в воде, и на суше. Зубы его высоко ценятся. Жители часто ходят вдоль берега Ледяного моря охотиться на это чудовище.

И так как им приходится преследовать его очень долго и с большим трудом и старанием, то они берут с собой всю семью, и случается часто, если их застанет оттепель и они находятся на льдине, то они отплывают [на ней] очень далеко, неизвестно куда.

Считают, что эти охотники, плавая таким образом, и приплыли на льдинах к северной части Америки, которая находится не очень далеко от части Азии, граничащей с Тартарским морем. Это мнение еще больше подтверждается тем, что северные американцы, которые заселяют эти области, по внешнему виду очень похожи на жителей этих островов, которые, в погоне за добычей, отплывали так далеко на льдинах, до чужой страны».

Можно к тому прибавить, что в Северной Америке встречается много животных, имеющихся в России, как бобры, которые, может быть, таким же путем перешли в Америку."

Тартарское море, называемое еще Скифским на старых картах, ныне – Северный Ледовитый океан. Зубы найденного животного, длиной 25 см и толщиной 5 см, которые как тогда думали, принадлежали бегемоту. Скорее всего это были моржи.

Но, возможно, были времена, когда и бегемоты, и крокодилы водились на берегах Северного Ледовитого океана? Во всяком случае о крокодилах, водящихся на Русском Севере и в Сибири упоминают и другие источники.

Еще одно описание очень интересной находки:

„В 1688 г. его высокоблагородие боярин Федор Алексеевич Головин, наместник в Сибири и главный военный комиссар его Царского Величества Петра Алексеевича, совершил путешествие через Сибирь к востоку и прошел вниз по реке Иртыш, туда, где она впадает в большую реку Обь, к месту, названному Самароской, или Самаровский Ям.

Несколько выше этого места, в реке очень сильное течение и, как это в каменистых реках часто случается, большие куски земли отламываются и падают, размытые силой течения, изменяя русло. Случилось, что подобный большой обломок каменистой земли упал с горы на низкий берег реки.

Тогда обнаружили, что вместе с землей упал в деревянном гробу скелет давно умершего человека. Там еще были серебряные изделия, браслеты, серебряное ожерелье, какие носили древние язычники, и серебряная чаша, которую мне оставил на память его Высокоблагородие, вышеназванный господин, когда он в 1698 г. был здесь [в Голландии] Великим послом Московии.

Очевидно, согласно свидетельству многих писателей* В. Кромерус и Ботерус и др., древние язычники думали, что домашняя утварь, которую они кладут в гробы около умерших, послужит им на том свете.

В этой серебряной чаше, на дне в центре, изображен большой нагой мужчина, со щитом в левой руке; за ним еще другое изображение, только наполовину видного голого человека, кажется, со стрелой или кнутом в руке.

Вокруг видны горы и кое-где вдали мелкие человеческие фигуры, одетые в грубые меховые кафтаны, и еще какое-то животное, вроде оленя. Но все это так стерто и потемнело от наложенной позолоты, что без увеличительного стекла нельзя разобрать.

Чаша круглая, в виде полушара, весом около 25 гульденов серебра, в поперечнике полпяди. Этот человек [боярин Головин] дал ее позолотить, ввиду редкостной работы и места ее находки. На ней имеется колечко, очень искусно сделанное и прикрепленное к чаше. Нагая фигура, очень вероятно, изображает умершего человека, в гробу которого ее нашли.

Напрашивается вопрос, где и кем мог быть сделан этот серебряный сосуд. Такие и им подобные встречаются в этих местах лишь в могильниках, ибо теперь в этих краях среди населения искусство обработки серебра неизвестно. Этот гроб был обнаружен, когда упал в реку из глубины не менее 8 саженей под землей."

Итак, что получается: потоп был несколько тысячелетий назад, с тех пор там якобы никто не жил, но тем не менее по всей территории безлюдной Сибири встречаются многочисленные могильники, содержащие высокохудожественные украшения и предметы быта, и из земли выпадают деревянные гробы, с сохранившимися в них человеческими скелетами.

И это все в тех местах где вроде бы кроме диких кочевников никто никогда не жил.

Далее по тексту:

„В Сибири, недалеко от Верхотурья, недавно в деревянном срубе под большим холмом, где, очевидно, были похоронены несколько трупов, останки которых еще видны в истлевшем виде, нашли золотую статуэтку.

Статуэтка изображает птицу, вроде курицы или индейского петуха, с раскрытыми крыльями и человеческой мужской головой с распущенными волоcами и острым носом. Как она туда попала и кем была привезена, это неизвестно. Очевидно, она имеет сходство с изображениями, какие встречаются в древних египетских могильниках около мумий и которые изображают идолов и символы этих народов. Почти такие же изображения видны на исинской таблице, но со сложенными крыльями.

Пигнориус считает, что это ястреб. Почти такое же изображение и изделие мы находим у Кирхеруса, снятые с древнеегипетских обелисков, которые выставлены в Риме и в других местах. Древние египтяне и те, кто придерживались с ними одной религии и духовной культуры, помещают подобных идолов около тел умерших. Мертвых оставляют в подземных пещерах и сводчатые срубы на покой, такие же, как и в этом могильнике, который раскрыли.

В древности изображали через лицо человека силу знания, а через распростертые крылья – быстроту и движение, которое придает божественная сила всем созданиям, укрепляя их значительным влиянием, как можно подробно прочитать у древних писателей.

Но как подобное египетское идолопоклонство оказалось в Сибири – это загадка. Или оно перешло через Персию, или же египтяне ездили туда, умерли там и были похоронены своими товарищами, оставляя, как признак своей ложной веры, в могильнике на память эту золотую статуэтку около тела и тел, ибо находили останки более чем одного умершего человека.

Однако эта религия там не распространилась, ибо в настоящее время не делают подобных идолов и статуэток. Теперь не делают таких могильников и никто ничего не может сказать про египтян.

Эвсебиус говорит, что раньше персы, как и народы Египта, употребляли подобных чудовищных животных при своем богослужении. Кто знает, не пришли ли египтяне в Сибирь во времена Сесостриса, ибо, согласно Диодору, египтяне поселились в Колхиде и около Меотийского озера, откуда они легко могли проникнуть в Сибирь.

Далее о том, как религия египтян могла дойти до скифов, в среду которых включают и сибиряков, об этом можно подробно прочитать у Олуса Рудбекиуса: «Древние язычники поклонялись чудовищам-животным, как это делают и сейчас еще сиамцы. Некоторых изображали с телом человека и птичьей головой, у других – лицо человеческое, а тело птицы или животного. Многих из них я видел, но следует знать, что под видом этих чудовищ они пытались изобразить истинные божественные свойства»”.

Верхотурье -это город, носящий и сейчас такое название, находится на Урале, в 225 км севернее Екатеринбурга. Найденные там предметы похожи на найденные в Египте. Витсен строит предположения, как эти вещи могли оказаться в Сибири: вероятно, египтяне каким-то образом проникли в Сибирь, специально для того, чтобы оставить там эти вещи в специально созданных для этих целей могильниках? Мысль, конечно, здравая….

„Другого идола, размером в два пальца, из листового золота, мне прислали из Сибири. Он был тоже взят из древнего могильника. Около него нашли человеческие кости в кургане, или большом холме. Он представляет собой тело четвероногого животного, вроде тигра или льва, с головой человека и двумя опущенными крыльями. Внутри он пуст, стоит прямо, ступни его снизу просверлены.

У Кирхеруса мы видим изображение подобного чудовища на картинке в Исинской таблице, как отражение религии египтян. Только у него фигура изображена на коленях. Это означает, как он говорит, свойство солнца как укрепляющей силы. Солнце получило эту силу от высшего существа, как можно видеть здесь на рисунке обоих этих идолов.

Может быть, золотые, серебряные, стальные и другие остатки привезены в эти могильники китайцами или их единоверцами в то время, когда Чингис Хан в конце ХI века занял всю Тартарию и большую часть Сибири и переселил много народа.

Или же это происходило уже до него, когда древние китайские короли имели большие владения в Тартарии и несомненно там оставили гарнизоны людей со своей верой.

Я несколько склонен поверить этому, потому что золотая статуэтка, присланная мне оттуда, сделана из листового, а не из литого золота, как синцы часто делают"

Интересно, что в этом отрывке Витсен пишет о том, что Чингис хан захватил Тартарию и Сибирь, хотя на других страницах своей книги он много пишет о том, как тартарский император Чингис хан захватывал Китай. И сколько пришлось натерпеться китайцам от тартарских захватчиков…

Они даже специально построили свою знаменитую Китайскую Стену, защищаясь от их набегов.



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Золотые изображения тартарских идолов и языческих божков, извлеченных из захоронений (курганов)



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Головное тартарское украшение, найденное в захоронении.



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Золотые украшения из древних тартарских захоронений в Сибири



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Скифские предметы из Сибири



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

Изображение обратной стороны древнего Стального Зеркала, найденного в некой могиле около Верхотурья в Сибири.



Н. Витсен Северная и Восточная Тартария

„И потому, что рядом нашли еще зеркало, которое мне прислали. Оно сделано из стали, диаметр его больше пяди. На рисунке показана его оборотная сторона, лицевая сторона гладко полирована, как синские и японские зеркала, которые еще и теперь делаются из какой-то смешанной стали. На нем видны древние синские буквы, их письменность.

Синцы, как и японцы, употребляют и сегодня подобных чудовищ в качестве богов.

У них есть обычай класть в могилу своих умерших друзей всякую домашнюю утварь и изображения некоторых идолов. Они, как и другие древние язычники, думают, что вся подобная дрянь послужит умершим на том свете.

К тому же в Мугалии и на дороге между истоком реки Амур и Синской стеной находятся разрушенные города (как видно на некоторых моих рисунках), где встречаются обломки идолов. Таких же, как еще сегодня встречаются в Сине. Этот край теперь не имеет городов, крепостей или каменных зданий. Там ничего нет, кроме пустых земель, из чего видно, как все в мире меняется."

Насчет этого зеркала нашла в интернете вот такую информацию:

„Витсен сообщил Куперу о блюдце или зеркале, присланном ему из Сибири. Он послал Куперу два изображения этого предмета. Витсен обратился к одному иезуиту в Риме, прожившему годы в Китае, но он не смог перевести текст. Китайцы в Батавии также не смогли этого сделать, за исключением одного ученого, писал Витсен в своем письме в декабре 1704 г.

Но в октябре 1705 г. он написал Куперу, что Генерал-губернатор Объединенной Ост-Индской Компании договорился о консультации с учеными материкового Китая, они сделали перевод и оценили возраст зеркала.

Для Витсена этот перевод подтверждал предположения его современников о раннем влиянии христианства на классическую китайскую конфуцианскую философию. Витсен просил Купера быть предусмотрительным с переводом, опасаясь плагиата со стороны других ученых. Купер переписывался по поводу этого зеркала и других сибирских древностях с М. Вейсьером де ла Крозе, библиотекарем короля Пруссии в Берлине.

Недавние исследования подтвердили определение возраста зеркала, сделанное в XVIII в., но дали весьма отличающийся перевод текста: «В моей сверкающей чистоте служу я вам/Я ненавижу, когда мою ясность [кто-либо] накрывает / Что касается благосклонности темного металла / моя воля простирается далеко, но вы забываете изо дня в день мою / Красоту / Внешняя роскошь велика и не погибает никогда». (Gebhard J.F. II. 1881. P. 306-309; Cuper G. 1742. P. 15-18, 20-21; Waals J. van der. 1992. P. 140, 300-301).

Из переписки между Витсеном и Купером можно заключить, что в начале XVIII в. западные ученые считали, что эти знаки являются древними китайскими иероглифами.(Gebhard J.F. II. 1881.P. 349-350, 354, 359,369).

Более подробно об находках подобной этой и связи русской и китайской письменности можно почитать в книге доктора философских наук, профессора, академика РАЕН, директора Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации В.А. Чудинова «Русская основа китайской письменности» (Изд. «Традиция», Москва, 2012), изданной, кстати, под эгидой научных советов и отделений 3-х академий РАН, РАЕН и АФН.

В.А.Чудинов убедительно показал, что на территории Китая много тысяч лет существовала русскоязычная культура. Русские надписи сопровождают геоглифы и пирамиды Китая. В книге дешифрованы до сих пор непрочитанные письмена чжурчженей, в т.ч. и на металлических зеркалах.

С позиции автора, они в качестве «дальневосточных рун» оказались просто русскими изречениями, написанными рунницей. Наконец, В.А. Чудинов продемонстрировал, как можно было создать несколько десятков ключевых китайских иероглифов из лигатур русской руницы." Источник

Еще о находках в Сибири из книги Витсена:

„Недалеко от Тобола встречаются у подножия горы еще особого типа очень древние могильники, в которых находят, кроме скелетов, немного домашней утвари из металла – серебра, меди и железа. Вышеупомянутый господин Caлтыков сделал себе из такого, в могильнике найденного серебра, рукоятку сабли, в память об этой редкости.

Говорят, что в Сибири в ряде мест видны развалины древних стен и груды обломков, где, очевидно, в древности стояли города. В них иногда, говорят, встречаются памятники, из чего можно было бы заключить, что раньше в этих странах жили народы с лучшими обычаями, чем теперь, но сейчас там не видно таких зданий.

Передают, будто современные сибиряки говорят, что народы, которые раньше строили такие города и здания, совсем ушли отсюда на юго–восток."

Материаллы для статьи я получила из имеющейся в свободном доступе в интернете книги Николасса Витсена "Северная и Восточная Тартария".

i_mar_a

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