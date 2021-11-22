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1957. Москва на снимках Жан-Луи Свинерса

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01. Торговля газировкой на одной из улиц города


02. Продавщица газировки на городской улице


03. Продажа грибов на рынке


04. Женщина держит ребенка на руках


05. Женщина с детьми на московской улице


06. Фотомодели позируют на Красной площади


07. Фотомодель позирует на берегу Москвы-реки


08. Фотомодель позирует на берегу Москвы-реки


09. Показ мод в торговом центре ГУМ


10. Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Москве








14. Гигантские воздушные шары на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве
Источник: https://humus.livejournal.com/8102843.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2 2
    elenad час назад

      Другая эпоха, такая далекая и такая близкая, но по-своему прекрасная.

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      1
    • 2 2
      sakhibds час назад

        Если любите советские фото от мастеров, то посмотрите работы Пинхасова ещё (но они в цвете), они действительно заслуживают внимания. Кажется, таким СССР и новую Россию мало кто видел, да и сейчас так мало кто может работать со светом и цветом. Настоящее искусство!

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