1957. Москва на снимках Жан-Луи Свинерса
01. Торговля газировкой на одной из улиц города
02. Продавщица газировки на городской улице
03. Продажа грибов на рынке
04. Женщина держит ребенка на руках
05. Женщина с детьми на московской улице
06. Фотомодели позируют на Красной площади
07. Фотомодель позирует на берегу Москвы-реки
08. Фотомодель позирует на берегу Москвы-реки
09. Показ мод в торговом центре ГУМ
10. Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Москве
14. Гигантские воздушные шары на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве
Другая эпоха, такая далекая и такая близкая, но по-своему прекрасная.
Если любите советские фото от мастеров, то посмотрите работы Пинхасова ещё (но они в цвете), они действительно заслуживают внимания. Кажется, таким СССР и новую Россию мало кто видел, да и сейчас так мало кто может работать со светом и цветом. Настоящее искусство!