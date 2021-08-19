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Три снимка Москвы из 1955 года

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Появилось несколько снимков Москвы Жан-Филиппа Шарбоннье. Оказывается, он и здесь побывал. Будем надеяться, что скоро появятся и остальные.

1955. Мечта и реальность
1955. Мечта и реальность

1955. Стадион Динамо
1955. Стадион Динамо

1955. Москва. Школьники
1955. Москва. Школьники
Источник: https://humus.livejournal.com/7932911.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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