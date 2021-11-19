Начало конца. Об отражении Красной армией нападения фашистских войск под Москвой (1973)
Начало конца. Об отражении Красной армией нападения фашистских войск под Москвой
О полных драматизма событиях лета и осени 1941 года, когда гитлеровская военная машина, подмявшая под себя практически всю Европу, ценой неимоверных усилий и жертв всего народа России была разгромлена под стенами Москвы и уже никогда до конца не смогла оправится от этого удара.
#ДокументальныйФильм
ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1973
Автор сценария – С. Дробышенко
Режиссер – С. Пумпянская
Текст читал – Леонид Хмара