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Начало конца. Об отражении Красной армией нападения фашистских войск под Москвой (1973)

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Начало конца. Об отражении Красной армией нападения фашистских войск под Москвой
О полных драматизма событиях лета и осени 1941 года, когда гитлеровская военная машина, подмявшая под себя практически всю Европу, ценой неимоверных усилий и жертв всего народа России была разгромлена под стенами Москвы и уже никогда до конца не смогла оправится от этого удара.

#ДокументальныйФильм
ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1973

Автор сценария – С. Дробышенко
Режиссер – С. Пумпянская
Текст читал – Леонид Хмара

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZvxRaFlHxcs
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