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Минобороны обнародовало документы о разгроме немцев под Сталинградом

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Использованные источники: tass.ru
Минобороны обнародовало документы о разгроме немцев под Сталинградом

Минобороны РФ в рамках своего нового мультимедийного проекта «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны» опубликовало редкие архивные материалы об окружении и капитуляции немецких войск под Сталинградом.

Рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны посвящены завершающему эпизоду Сталинградской битвы. Впервые представлен полный текст ультиматума, адресованного немецкому командованию: «Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу – и холодное оружие». При этом в ультиматуме следовало предупреждение: «При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окружённых германских войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность». 

Немецкое командование, даже оказавшись в безвыходной ситуации, делало всё, чтобы затянуть и отсрочить капитуляцию, что в свою очередь привело к огромным и бессмысленным человеческим жертвам.

«Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров, а также строжайше вменить в обязанность всем офицерам и солдатам безусловное выполнение особого приказа фюрера», – говорится в одной из опубликованных немецких радиограмм.

Нацистское руководство шло даже на угрозы, связанные с судьбой родственников немецких солдат и офицеров. «Кто сдаётся в плен, тот никогда больше не увидит своих близких», – говорится в другом перехваченном немецком радиодонесении.

В результате вновь и вновь переговоры о капитуляции заканчивались неудачно. Немецкие командиры не решались даже передать ультиматум своему начальству. Затем нацистское руководство решило замолчать факт провала под Сталинградом, что больше всего подорвало решимость немецких войск к дальнейшему сопротивлению.

Операция под кодовым названием «Уран» началась 19 ноября 1942 года. Спустя 2,5 месяца окружённая группировка противника в 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующий немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс со всем своим штабом.

Общие потери гитлеровцев составили около 1,5 млн человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Благодаря этой победе советских войск, под Сталинградом было уничтожено около четверти всех фашистских сил, действующих на советско-германском фронте.

Этот триумф Красной армии положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Именно после Сталинградской битвы внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены, Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет.

На сайте представлены страницы журнала боевых действий Донского фронта, отчёты и донесения командования Красной армии о капитуляции фашистов, а ещё стенограмма беседы с пленённым Паулюсом и уникальные военные фотографии.

Публикация этих документов направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов и противодействие фальсификациям истории

По материалам сайта Минобороны РФ, ТАСС, ВПК, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minoborony_obnarodovalo_dokumenty_o_razgrome_nemcev_pod_stalingradom_868.htm
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